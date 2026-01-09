Μήνυμα Τραμπ σε Σι για την Ταϊβάν μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Γιατί «ελπίζει» να μην το κάνει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «εναπόκειται» στον Κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times.

Ερωτηθείς εάν θεωρεί πως η επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο, ο Τραμπ απάντησε: «Εκείνος (σ.σ. ο Σι Τζινπίνγκ) τη θεωρεί (σ.σ. την Ταϊβάν) τμήμα της Κίνας και εναπόκειται σε αυτόν το τι θα κάνει».

«Αλλά τον ενημέρωσα ότι θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος εάν το έκανε αυτό και δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης πως ο Σι «ενδεχομένως να το κάνει (σ.σ. να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της Ταϊβάν) αφότου έχουμε έναν άλλον πρόεδρο (στον Λευκό Οίκο), αλλά δεν πιστεύω πως θα το κάνει με εμένα πρόεδρο των ΗΠΑ».

«Η επανένωση με την Ταϊβάν είναι ασταμάτητη» δήλωσε ο Σι

Ο Σι Τζινπίνγκ επανέφερε στο προσκήνιο τον στόχο της «επανένωσης» με την Ταϊβάν, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του από το Πεκίνο, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση εντατικών κινεζικών ασκήσεων γύρω από το νησί. «Η επανένωση της πατρίδας μας, μια τάση των καιρών, είναι ασταμάτητη», είπε.

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της κινεζικής επικράτειας, παρότι λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενο νησί, και έχει διαμηνύσει επανειλημμένα ότι δεν αποκλείει τη χρήση βίας. Στις ΗΠΑ, υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την εξέλιξη των κινεζικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, εκτιμώντας ότι οι επιλογές για μια επιχείρηση κατά της Ταϊβάν διευρύνονται.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός πραγματοποίησε ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν, με σενάρια που προσομοίαζαν αποκλεισμό βασικών λιμένων. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν ναυτικό, αεροπορία, δυνάμεις πυραύλων και ακτοφυλακή, με ανάπτυξη γύρω από το κύριο νησί. Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Justice Mission 2025», κινήθηκαν πιο κοντά στην Ταϊβάν σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες κινήσεις και περιλάμβαναν τουλάχιστον 89 αεροσκάφη, τον υψηλότερο αριθμό εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Αναλυτές σημείωναν ότι η κλιμάκωση αναμενόταν πριν από το τέλος του έτους, ενώ κινεζικά σχόλια τη συνέδεαν και με πρόσφατη έγκριση από την αμερικανική κυβέρνηση για πωλήσεις οπλικών συστημάτων προς την Ταϊβάν, ύψους 11 δισ. δολαρίων.