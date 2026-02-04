Το μήνυμα του Bad Bunny στον Τραμπ λίγο πριν το Super Bowl

Μήνυμα προς την κατεύθυνση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ο Bad Bunny ο οποίος αναμένεται να ερμηνεύσει στο ημίχρονο του Super Bowl 60, στον τελικό του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.

Ο σούπερ σταρ από το Πουέρτο Ρίκο, όταν κέρδισε το Βραβείο Grammy για το καλύτερο Urban Άλμπουμ της χρονιάς, χρησιμοποίησε το βήμα του, απευθύνοντας δημόσια έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

«Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω: ICE out», είπε από τη σκηνή, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού. Και συνέχισε: «Δεν είμαστε άγριοι. Δεν είμαστε ζώα. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί». Ο Bad Bunny μίλησε ανοιχτά για το κλίμα μίσους γύρω από το μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι «το μίσος δυναμώνει μόνο με περισσότερο μίσος» και ότι «το μόνο πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη». «Αν χρειαστεί να παλέψουμε, να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε. Αγαπάμε τους ανθρώπους μας, αγαπάμε τις οικογένειές μας», κατέληξε.

Bad Bunny: Αναμένεται Super Bowl με πολιτικό μήνυμα

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η παρέμβασή του ήρθε σε μια περίοδο έντασης γύρω από την πολιτική μετανάστευσης στις ΗΠΑ, αλλά και λίγες ημέρες πριν από το Super Bowl 60, όπου ο Bad Bunny έχει επιλεγεί να ερμηνεύσει στο ημίχρονο. Ο Τραμπ έχει ήδη ασκήσει δημόσια κριτική στην επιλογή, χαρακτηρίζοντάς τη «απαίσια», ενώ έχει δηλώσει ότι δεν θα παρευρεθεί στον αγώνα στο Levi’s Stadium.

Παρά τις αντιδράσεις, το NFL στηρίζει τον καλλιτέχνη. Ο κομισάριος της λίγκας Roger Goodell υπερασπίστηκε την επιλογή, λέγοντας ότι «σχεδόν κάθε halftime show προκαλεί αντιδράσεις», αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «θα είναι μια συναρπαστική στιγμή που θα ενώσει».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Bad Bunny παίρνει θέση απέναντι στην ICE. Το 2025 είχε αποφασίσει να μην περιοδεύσει στις ΗΠΑ, επικαλούμενος φόβους για την παρουσία της υπηρεσίας έξω από συναυλιακούς χώρους, επιλέγοντας αντ’ αυτού μια μεγάλη residency στο Πουέρτο Ρίκο.

Στο παρελθόν έχει επίσης ενσωματώσει κριτική στην πολιτική μετανάστευσης σε μουσικά του βίντεο, ενώ ενόψει των αμερικανικών εκλογών του 2024 είχε εκφράσει δημόσια πολιτική στήριξη.

Το Super Bowl 60 διεξάγεται αυτή την Κυριακή - και όλα δείχνουν ότι το σόου στο ημίχρονο δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη μουσικό θέαμα, αλλά και μια σκηνή με ξεκάθαρο πολιτικό συμβολισμό.

Με πληροφορίες από The Spun