Το μήνυμα της Μέγκαν Μαρκλ στη συναυλία Vax Live- Η πρώτη εμφάνιση μετά τη συνέντευξη στην Όπρα [ΒΙΝΤΕΟ]

Το δικό της μήνυμα για την ισόνομη διάθεση του εμβολίου του κορωνοϊού έστειλε η Μέγκαν Μαρκλ σε ηχογραφημένο βίντεο, στο πλαίσιο της συναυλίας VAX Live, που προβλήθηκε χθες από το Youtube.

Η Μαρκλ μίλησε για ισότιμη πρόσβαση στο εμβόλιο COVID για την ασφάλεια όλων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του μωρού, που κυοφορεί.

Το Σάββατο, η Δούκισσα του Σάσεξ, η οποία περιμένει το δεύτερο παιδί της, με τον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι έκανε την πρώτη εμφάνισή της, μετά την πολυσυζητημένο συνέντευξη στην Όπρα, σε μία εικονική ομιλία για το Global Citizen's VAX Live: The Concert to Reunite the World.

«Συγκεντρωθήκαμε απόψε επειδή ο δρόμος μπροστά μας γίνεται πιο φωτεινός. Αλλά θα μας οδηγήσει όλους στο να βρούμε τον δρόμο μας προς τα εμπρός. Ως πρεσβευτές της εκστρατείας του Vax Live, ο σύζυγός μου και εγώ πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο το γεγονός ότι η ανάρρωσή μας δίνει προτεραιότητα στην υγεία, την ασφάλεια και την επιτυχία όλων, ιδιαίτερα των γυναικών που έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από αυτήν την πανδημία», λέει η Μέγκαν Μαρκλ.

«Οι γυναίκες, και ειδικά οι έγχρωμες γυναίκες, έχουν δει να αφανίζεται μία γενιά οικονομικού κέρδους. Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, σχεδόν 5,5 εκατομμύρια γυναίκες έχασαν τη δουλειά τους στις ΗΠΑ και αναμένονται 47 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες, σε όλο τον κόσμο να βρεθούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας», συνέχισε.

«Ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που σύντομα θα υποδεχτούμε μια κόρη. Είναι ένα αίσθημα χαράς που μοιραζόμαστε με εκατομμύρια άλλες οικογένειες σε όλο τον κόσμο.

»Όταν το σκεφτόμαστε, αναλογιζόμαστε όλες τις νέες γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο, στα οποία πρέπει να να τους δοθεί η δυνατότητα και η υποστήριξη να μας οδηγήσουν μπροστά. Η μελλοντική τους ηγεσία εξαρτάται από τις αποφάσεις, που παίρνουμε και τις ενέργειες που κάνουμε τώρα, για να τις οργανώσουμε και να προετοιμάσουμε όλους μας με σκοπό ένα επιτυχημένο, δίκαιο, συμπονετικό αύριο.

»Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι καθώς ανακάμπτουμε, θα ανακάμψουμε πιο δυνατοί. Ότι καθώς ξαναχτίζουμε, ξαναχτίζουμε μαζί. Ευχαριστώ» κατέληξε στο μήνυμά της, η δούκισσα του Σάσεξ.

Η 39χρονη Μέγκαν και ο 36χρονος πρίγκιπας Χάρι υπηρέτησαν ως πρεσβευτές της καμπάνιας, η οποία είχε ως στόχο να αυξήσει τις δωρεές και την κατανομή δόσεων εμβολίου σε πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο.

Την Πέμπτη, με αφορμή τα γενέθλια του 2χρονου γιου τους Άρτσι, κάλεσαν όλον τον κόσμο να κάνουν τη δική του δωρεά στην ιστοσελίδα του Archewell Foundation.

Δηλώνοντας την συγκίνησή τους για την συμπαράσταση του κόσμου επισήμαναν πως «Πολλοί από εσάς δωρίζετε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα εκ μέρους του Άρτσι, μέσα από την καλοσύνη της καρδιάς σας. Συγκεντρώνετε χρήματα για όσους τα χρειάζονται περισσότερο και συνεχίζετε να το κάνετε ανιδιοτελώς. Παραμένουμε απίστευτα ευγνώμονες».

Είπαν επίσης ότι ο κόσμος εξακολουθεί να αγωνίζεται να ξεπεράσει την πανδημία COVID-19 και «δεν θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε πραγματικά έως ότου όλοι, παντού, έχουν ίση πρόσβαση στο εμβόλιο».

«Δεν μπορούμε να σκεφτούμε έναν πιο συντονισμένο τρόπο να τιμήσουμε τα γενέθλια του γιου μας. Ακόμη και μια μικρή συμβολή μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Μαζί, μπορούμε να προστατεύσουμε και φροντίζουν ο ένας τον άλλο» είπαν.

Πριν από την προβολή της συναυλίας, το Σάββατο το απόγευμα, η Global Citizen μοιράστηκε ένα κλιπ του Χάρι που εξηγεί γιατί η εκστρατεία είναι τόσο σημαντική για αυτόν.

«Τον τελευταίο χρόνο, όλοι έχουν βιώσει τόσες πολλές απώλειες και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να θεραπευτούμε και να ανακάμψουμε πραγματικά είναι να το κάνουμε μαζί», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε μαζί με δεκάδες διασημότητες στην αναμενόμενη συναυλία, που είχε οικοδέσποινα την Σελένα Γκόμεζ.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του δούκα μετά την κηδεία του παππού του, πρίγκιπα Φίλιππου στις 17 Απριλίου. Η σύζυγός του, η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, δεν βρέθηκε στη συναυλία λόγω προχωρημένης εγκυμοσύνης, γι αυτό και έστειλε το μήνυμά της μέσω βίντεο.

Στη συναυλία, που προβλήθηκε μέσω Youtube χθες, τραγούδησαν μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Λόπεζ και οι Foo Fighters.

Σε προηχογραφημένο βίντεο εμφανίστηκε και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με την Πρώτη Κυρία, Τζιλ.

Στις εκπλήξεις της βραδιάς, η εμφάνιση του Μπράιαν Τζόνσον των AC / DC, που τραγούδησε με τους Foo Fighters το Back in Black αλλά και η Τζένιφερ Λόπεζ που εμφανίστηκε στη σκηνή με την μητέρα της και ερμήνευσαν το Sweet Caroline του Νιλ Ντάιαμοντ.

Μεταξύ των διάσημων καλεσμένων και οι Μπεν Άφλεκ, Ντέιβιντ Λέτερμαν, Τζίμι Κίμελ και Σον Πεν που ζήτησαν ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες του People