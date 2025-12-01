Το μήνυμα της Madonna για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS με αιχμές κατά του Τραμπ

Με αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ η Madonna έστειλε το μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS.

Μέσω Instagram, η Madonna ανήρτησε ένα κείμενο για την 1η Δεκεμβρίου, καταγγέλλοντας την απαξίωση της ημέρας από τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ μοιράστηκε πως «η λίστα με τους ανθρώπους που γνώρισα, αγάπησα και έχασα από AIDS είναι αρκετά μεγάλη».

Πιο αναλυτικά, γράφει στο προφίλ της: «Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα AIDS. Για τέσσερις δεκαετίες, αυτή η ημέρα αναγνωρίζεται διεθνώς από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, επειδή εκατομμύρια ζωές έχουν σημαδευτεί από την κρίση του HIV.

Άνθρωποι έχουν χάσει συντρόφους και συζύγους, φίλους και φίλες, μητέρες και κόρες, πατέρες και παιδιά από αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια, για την οποία δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία».

Σε δεύτερο slide, αναφέρεται στον Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας:

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Παγκόσμια Ημέρα AIDS δεν πρέπει πλέον να αναγνωρίζεται. Είναι άλλο πράγμα να διατάζει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να μην τιμούν αυτή την ημέρα, αλλά το να ζητά από τον κόσμο να προσποιηθεί ότι ποτέ δεν συνέβη είναι γελοίο, παράλογο, αδιανόητο. Στοιχηματίζω ότι δεν έχει δει ποτέ τον καλύτερό του φίλο να πεθαίνει από AIDS, να του κρατά το χέρι και να βλέπει το αίμα να φεύγει από το πρόσωπό του καθώς παίρνει την τελευταία του ανάσα στα 23 του χρόνια».

«Η λίστα με τους ανθρώπους που γνώρισα, αγάπησα και έχασα από AIDS είναι αρκετά μεγάλη», συνεχίζει η Madonna και καταλήγει, σημειώνοντας: «Είμαι σίγουρη πως πολλοί από εσάς μπορείτε να ταυτιστείτε. Ας το πω ξανά μία φορά ακόμη – δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία για το AIDS και άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν από αυτό. Αρνούμαι να δεχθώ ότι αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν μάταια.

Και θα συνεχίσω να τιμώ την Παγκόσμια Ημέρα AIDS, και ελπίζω ότι θα την τιμήσετε κι εσείς μαζί μου».