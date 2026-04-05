Μήνυμα με ύβρεις από Τραμπ σε Ιράν: «Ανοίξτε τα γ... Στενά, αλλιώς θα σας βομβαρδίσουμε την Τρίτη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν από την Τρίτη, εάν το καθεστώς δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε μια νέα ανάρτηση στο Truth Social, με βωμολοχίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προανήγγειλε ότι η Τρίτη θα είναι «ημέρα καταστροφής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών, όλα σε ένα, στο Ιράν».

«Ανοίξτε τα γ.. Στενά, τρελοί μπάσ..δοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση – απλά παρακολουθήστε! Προσευχηθείτε στον Αλλάχ. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», συνεχίζει στην ανάρτησή του.

Η προθεσμία των 10 ημερών που έθεσε ο Τραμπ στο Ιράν λήγει τη Δευτέρα. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει να βομβαρδίσει τις υποδομές ενέργειας, ύδρευσης και πετρελαίου της χώρας, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγόρησε τον Τραμπ ότι σχεδιάζει να διαπράξει εγκλήματα πολέμου και απείλησε να ανταποδώσει με παρόμοιες επιθέσεις εναντίον υποδομών στο Ισραήλ και σε άλλα κράτη του Κόλπου.

Το Ιράν απορρίπτει το «απελπισμένο και νευρικό» τελεσίγραφο Τραμπ

Νωρίτερα, η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν απέρριψε το τελεσίγραφο του Τραμπ, ο οποίος ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα «καταστρέψουν κρίσιμες υποδομές, εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία εντός 48 ωρών».

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπαντί, σε ανακοίνωση από το Κεντρικό Στρατηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια, χαρακτήρισε την απειλή του Αμερικανού προέδρου ως «απελπισμένη, νευρική, ανισόρροπη και ανόητη ενέργεια».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, όπου απείλησε πως «θα εξαπολύσει την απόλυτη κόλαση στο Ιράν», εάν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτηση και πάλι μέσω Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κάνει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει - 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση. Δόξα τω Θεώ».



Με πληροφορίες από Axios, Sky News