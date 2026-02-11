Μήνυμα Ερντογάν πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Συζητάμε με όλους χωρίς κανένα σύμπλεγμα»

Αναφορά στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως θέλησε να τονίσει ο Τούρκος πρόεδρος, «χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης».

Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), λίγες ώρες πριν υποδεχτεί τον κ. Μητσοτάκη, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην χώρα μας τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη. Αύριο θα έρθει στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός της Σερβίας, κ. Βούτσιτς. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Θεού θέλοντος, θα επισκεφθώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία. Στον κόσμο και στην περιοχή μας, για να το πούμε έτσι, φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας. Εδώ, αξιότιμοι φίλοι, πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής».

«Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφές χώρες. Οι διπλωματικές προσπάθειες μας που έχουμε επιταχύνει το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς για αυτό. Ομοίως ο βασικός στόχος των γνωστών και άγνωστων, των φανερών και μη φανερών επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή. Χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης».

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το πρόγραμμα

Η τελετή υποδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο προγραμματίζεται στις 15:15 ώρα Ελλάδας. Θα ακολουθήσει κατ΄ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια συνάντηση των αντιπροσωπειών. Στις 17:00 αναμένονται οι από κοινού δηλώσεις των δύο ηγετών.

Όσον αφορά τη μία διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις συζήτησης, παρά μόνο αν η Τουρκία κάνει πολλά βήματα προς το πίσω.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ξεκαθάρισε ότι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. «Εφόσον βεβαίως αυτό τεθεί, θα συζητηθεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει επανειλημμένως δημόσια ότι θα θέσει στον Τούρκο πρόεδρο το ζήτημα του casus belli, των «γκρίζων ζωνών» και της αποστρατιωτικοποίησης, το οποίο έχει επανέλθει τις τελευταίες ώρες στη δημοσιότητα από την τουρκική πλευρά.

Πρώτος στόχος τόσο της συνάντησης κορυφής όσο και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να μεταδοθεί η εικόνα ότι Ελλάδα και Τουρκία παρά τις δομικές διαφορές τους κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν.

Δεδομένο είναι ότι η συνάντηση διεξάγεται υπό την πλέον ρευστή γεωπολιτική συνθήκη των τελευταίων δεκαετιών, ενώ τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα έχουν διαμηνύσει ότι για τη διευθέτηση των διμερών ζητημάτων τους δεν απαιτείται οποιουδήποτε είδους επιδιαιτησία.

Όπως επισήμανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News ο Νίκος Μελέτης, «η σύνθεση των δύο ομάδων που ακολουθούν, των υπουργικών ομάδων που ακολουθούν, θα καθίσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, δείχνει και την πρόθεση των δύο πλευρών να αναδείξουν μία θετική ατζέντα. Είναι η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η πολιτική προστασία και η δημόσια ασφάλεια, τα οποία είναι θέματα που αφορούν τις δύο χώρες και μπορεί να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνεργασίας».

Η πολυμελής κυβερνητική αποστολή:

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ,

, Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ,

, Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ,

, Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας ,

, Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ,

, Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ,

, Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ,

, Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ,

, Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και

και Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού, καθηγητή Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News, «η Τουρκία διαβάζει και τα νέα δεδομένα, άρα προφανώς τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών. Δεν θα αλλάξει κάτι. Aυτό που κυρίως επιθυμεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η εξομάλυνση».

Στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προσκεκλημένος του Τούρκου προέδρου.