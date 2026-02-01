Μινεσότα: Δικαστής απέρριψε αίτημα τερματισμού των επιχειρήσεων της ICE στη Μινεάπολη

Μια ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε το αίτημα της πολιτείας της Μινεσότα να σταματήσουν οι επιχειρήσεις της ICE στη Μινεάπολη, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο δύο ανθρώπων και σφοδρές αντιδράσεις στην πόλη.

Η Μινεσότα, μαζί με τις πόλεις Μινεάπολη και Σεντ Πολ, είχαν καταθέσει αγωγή μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε από πυροβολισμό πράκτορα της ICE νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ζητώντας τον τερματισμό της επιχείρησης «Operation Metro Surge» που είχε ξεκινήσει η διοίκηση Τραμπ.

Λίγο αργότερα, ένας δεύτερος διαδηλωτής, ο Άλεξ Πρέτι, σκοτώθηκε επίσης από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, προκαλώντας κύμα οργής στη Μινεάπολη. Παρά τις πιέσεις, η δικαστής Κέιτ Μενέντεζ αποφάσισε το Σάββατο να απορρίψει το αίτημα της πολιτείας και των πόλεων για τον τερματισμό της επιχείρησης και την αποχώρηση των 3.000 πρακτόρων της ICE.

Οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι η ομοσπονδιακή επιχείρηση παραβιάζει την 10η τροπολογία του Συντάγματος, που διασφαλίζει την αυτονομία των πολιτειών από υπερβολική ομοσπονδιακή παρέμβαση. Ωστόσο, η δικαστής έκρινε ότι οι ισχυρισμοί δεν αποδεικνύουν ξεκάθαρα παραβίαση του Συντάγματος, γράφοντας ότι η απλή δήλωση πως η επιχείρηση έχει «ξεπεράσει τα όρια» δεν είναι επαρκής για να στηριχθεί μια προσωρινή δικαστική εντολή.

Παράλληλα, η Μενέντεζ αναγνώρισε ότι η επιχείρηση έχει προκαλέσει «βαθύ και οδυνηρό» αντίκτυπο στη Μινεάπολη, με στοιχεία για φυλετική διάκριση, υπερβολική χρήση βίας και άλλες βλαβερές ενέργειες από τους πράκτορες της ICE και του CBP. Τόνισε όμως ότι η απόφασή της αφορά μόνο τη συνταγματική υπόθεση και όχι τις τακτικές της επιχείρησης.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε απογοητευμένος από την απόφαση. «Αυτή η απόφαση δεν αλλάζει όσα έχουν περάσει οι κάτοικοι, φόβο, αναστάτωση και ζημιά από μια ομοσπονδιακή επιχείρηση που δεν έπρεπε ποτέ να βρεθεί εδώ. Αντί για ασφάλεια, έφερε αναστάτωση και εμπόδισε τη λειτουργία της πόλης. Είναι μια εισβολή και πρέπει να σταματήσει», είπε.

Μέχρι σήμερα, το 2026, οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με την ICE. Οι νομικοί εκπρόσωποι της Μινεσότα χαρακτήρισαν την κατάσταση «χωρίς προηγούμενο στα 250 χρόνια ιστορίας της χώρας», περιγράφοντας τους πράκτορες σαν «στρατό» που συμμετέχει σε «εκτεταμένες παράνομες βίαιες ενέργειες».

Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η ICE «θα μειώσει λίγο την ένταση» μετά τους πυροβολισμούς, στέλνοντας τον αρμόδιο για τα σύνορα Τομ Χόμαν στη Μινεάπολη για επίβλεψη. Η διοίκηση όμως επιμένει ότι οι πράκτορες δρουν νόμιμα για την εφαρμογή των ομοσπονδιακών νόμων μετανάστευσης.

Με πληροφορίες από Guardian