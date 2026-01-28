Μινεσότα: «Δεν αφήνω τους νταήδες να νικούν» - Βουλευτής δέχτηκε επίθεση με σύριγγα που περιείχε άγνωστο υγρό

Η βουλευτής της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωνε την Τρίτη, όταν άτομο από το κοινό χρησιμοποίησε σύριγγα για να της εκτοξεύσει άγνωστο υγρό.

Η Ιλχάν Ομάρ δεν τραυματίστηκε και συνέχισε κανονικά την ομιλία της μετά την επίθεση, ενώ αργότερα έγραψε στα social media ότι είναι καλά, προσθέτοντας: «Είμαι επιζήσασα. Αυτός ο μικρός προβοκάτορας δεν πρόκειται να με εκφοβίσει για να σταματήσω τη δουλειά μου. Δεν αφήνω τους νταήδες να νικούν».

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει το υγρό, αν και, σύμφωνα με δημοσιογράφο του BBC που βρισκόταν στον χώρο, είχε έντονη όξινη οσμή.

Ο 55χρονος συνελήφθη άμεσα και παραμένει υπό κράτηση. Κατά την απομάκρυνσή του από τον χώρο φέρεται να δήλωσε ότι η Ομάρ «στρέφει τον έναν εναντίον του άλλου», χωρίς να διευκρινίσει τι εννοούσε.

Η Ιλχάν Ομάρ, Δημοκρατική βουλευτής και η πρώτη Σομαλοαμερικανίδα που εξελέγη στο Κογκρέσο το 2019, είναι έντονη επικριτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσφατα έχει καταγγείλει την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του στη Μινεσότα, όπου δύο Αμερικανοί πολίτες σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Ομάρ ζήτησε την κατάργηση της ICE και κάλεσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ να παραιτηθεί ή να αντιμετωπίσει διαδικασία καθαίρεσης. Λίγο μετά τις δηλώσεις αυτές σημειώθηκε η επίθεση.

Παρά τις εκκλήσεις των διοργανωτών να διακοπεί η εκδήλωση, η Ομάρ επέμεινε να συνεχίσει, λέγοντας στο κοινό: «Θα συνεχίσουμε. Είμαστε δυνατοί στη Μινεσότα. Μην τους αφήσετε να κλέψουν την παράσταση».

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, καταδίκασε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι «η βία και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στην πόλη», ενώ υπογράμμισε πως τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.

Με πληροφορίες από BBC