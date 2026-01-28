Μινεάπολη: Σε διοικητική άδεια οι πράκτορες που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι

Τουλάχιστον δύο πράκτορες της αμερικανικής συνοριοφυλακής (CBP) που εμπλέκονται στο περιστατικό με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, όπου σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι, απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιοι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πράκτορες τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Ο ακριβής αριθμός όσων αφορά το μέτρο δεν έχει γίνει γνωστός. Οι New York Times, επικαλούμενοι στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σημειώνει ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη διευκρίνιση, ενώ Fox News και MS NOW μεταδίδουν ότι σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν πράκτορες της CBP πυροβόλησαν πολλές φορές τον Πρέτι, 37χρονο νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων. Ο θάνατός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες στο οποίο εμπλέκονται ομοσπονδιακοί πράκτορες. Είχε προηγηθεί η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πυρά πράκτορα της ICE, στις 9 Ιανουαρίου.

Η CBP έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.