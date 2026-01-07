Μινεάπολη: Νεκρή μία γυναίκα μετά από πυροβολισμούς πράκτορα της ICE

Για «πράξη αυτοάμυνας» κάνει λόγο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σχετικά με ένα περιστατικό που καταγράφηκε σήμερα στη Μινεάπολη, όπου ένας πράκτορας των των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα μια 37χρονη οδηγό.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολη διαφωνεί με την αρχική εκδοχή των πυροβολισμών, αντικρούοντας οργισμένος αυτήν την εκδοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν μέλη της ICE στο βόρειο τμήμα της πόλης, όταν «ταραχοποιοί προσπάθησαν να εμποδίσουν το έργο τους», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο αναφέρεται επίσης πως οδηγός επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς και «πράκτορας της ICE – φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού – πυροβόλησε ευρισκόμενος σε άμυνα».

Μινεάπολη: Το χρονικό των πυροβολισμών

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνει πράκτορες της ICE να πλησιάζουν ένα SUV, το οποίο επιχειρεί απότομο ελιγμό για να διαφύγει κι ένα μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας πυροβολεί προς τη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο προσκρούει σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιείται.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Δημοκρατικός δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε «βλακείες» την εκδοχή που παρουσίασε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. «Φοβόμασταν κάτι τέτοιο από τότε που η ICE αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην πόλη», είπε και απαίτησε οι πράκτορες των υπηρεσιών μετανάστευσης «να ξεκουμπιστούν από τη Μινεάπολις».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές της πολιτείας καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πράκτορες της ICE έχουν εμπλακεί σε αιματηρά επεισόδια στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την απέλαση παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ, καθώς και σε συγκρούσεις με πολίτες που διαδηλώνουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.