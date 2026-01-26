Μινεάπολη: Η σκληρή ομάδα Τραμπ και τα ψέματα για τη δολοφονία Πρέτι

Στις στιγμές που ακολούθησαν τον θανάσιμο πυροβολισμό του Alex Pretti από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, στελέχη της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ προχώρησαν σχεδόν αμέσως σε δημόσιες δηλώσεις.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει ο Guardian, σε συνεντεύξεις Τύπου, τηλεοπτικές εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media, η λεγόμενη «σκληρή ομάδα του Τραμπ» προέβη σε ισχυρισμούς οι οποίοι στην καλύτερη περίπτωση, αγνοούσαν τα διαθέσιμα στοιχεία και, στη χειρότερη, ήταν πλήρως κατασκευασμένοι.

Διαμορφώνεται πλέον ένα σαφές μοτίβο: η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη δαιμονοποίηση του νεκρού θύματος, αποδίδοντάς του την ευθύνη για το περιστατικό, αντί να διαφυλάξει την ουδετερότητα οποιασδήποτε ερευνητικής διαδικασίας, διευκρινίζει ο Guardian.

Η ομάδα Τραμπ και η στάση της στη δολοφονία Πρέτι

Σε δήλωση που εστάλη στον Guardian περίπου στις 12:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Tricia McLaughlin ανέφερε ότι «οι αξιωματικοί επιχείρησαν να αφοπλίσουν τον ύποπτο, αλλά ο ένοπλος ύποπτος αντιστάθηκε βίαια» και ότι «ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε περίπου δυόμισι ώρες μετά τη δολοφονία του Πρέτι. Την ίδια στιγμή, κυκλοφορούσαν ήδη βίντεο από το περιστατικό, τα οποία έδειχναν περίπου έξι αξιωματικούς να ρίχνουν το θύμα στο έδαφος αφού πρώτα τον είχαν ψεκάσει με χημικό σπρέι. Στο οπτικό υλικό, ο Πρέτι κρατούσε κινητό τηλέφωνο -όχι όπλο- εμφανώς στο χέρι του.

«Αυτό μοιάζει με περίπτωση ατόμου που ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά και να σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου», δήλωσε η McLaughlin, σημειώνοντας ότι ο Πρέτι είχε πάνω του δύο γεμιστήρες και δεν έφερε ταυτότητα.

Από εκεί και πέρα, οι αποδιδόμενες προθέσεις του Πρέτι γίνονταν όλο και πιο σκοτεινές στις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων.

Στις 1:39 μ.μ., περίπου τρεισήμισι ώρες μετά τον πυροβολισμό, ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Stephen Miller έγραψε στο X: «Ένας επίδοξος δολοφόνος προσπάθησε να σκοτώσει ομοσπονδιακούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου και ο επίσημος λογαριασμός των Δημοκρατικών παίρνει το μέρος των τρομοκρατών».

Η ανάρτηση αναφερόταν σε σχόλια λογαριασμού του Δημοκρατικού Κόμματος που ζητούσε την αποχώρηση της ICE από τη Μινεάπολη. Κάτω από την ανάρτηση του Μίλερ, σημείωση χρηστών ανέφερε: «Τα βίντεο δείχνουν ότι το όπλο δεν βγήκε ποτέ από τη θήκη. Παραμένει στο θηκάρι μέχρι που ένας πράκτορας το αφαιρεί. Αφού το θύμα αφοπλίζεται, δεύτερος πράκτορας το πυροβολεί επανειλημμένα».

Τρία λεπτά αργότερα, ο Μίλερ επανήλθε, απαντώντας σε έκκληση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Chris Murphy για διακοπή της χρηματοδότησης της ICE:

«Ένας δολοφόνος προσπάθησε να σκοτώσει ομοσπονδιακούς πράκτορες και αυτή είναι η απάντησή σου».

Εκείνη τη στιγμή, ο χώρος του περιστατικού δεν είχε καν εκκαθαριστεί. Δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι ο Πρέτι επιχείρησε να προκαλέσει θανατηφόρα βλάβη ή ότι είχε πρόθεση να δράσει ως «δολοφόνος».

Μινεάπολη: Τα ψέματα Μποβίνο

Στις 2:14 μ.μ., ο διοικητής της συνοριοφυλακής Gregory Bovino συγκάλεσε συνέντευξη Τύπου, ισχυριζόμενος ότι ο Πρέτι πλησίασε τους πράκτορες με όπλο, με πρόθεση να «σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου», και ότι «αντιστάθηκε βίαια» πριν σκοτωθεί.

Ο Bovino δήλωσε επίσης ότι ο Πρέτι παρενέβη σε απόπειρα σύλληψης του Χοσέ Ουέρτα-Τσούμα και ότι το ποινικό του παρελθόν περιλάμβανε ενδοοικογενειακή βία, διατάραξη κοινής ειρήνης και οδήγηση χωρίς άδεια.

Αργότερα, αξιωματούχοι της Μινεσότα διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι ο Ουέρτα-Τσούμα δεν είχε ποτέ τεθεί υπό κράτηση, δεν είχε διαπράξει κακουργήματα στην πολιτεία και δεν τελούσε υπό επιτήρηση.

Όταν ρωτήθηκε πότε ακριβώς βγήκε το όπλο του Πρέτι, ο Bovino απάντησε: «Η κατάσταση εξελίσσεται. Η υπόθεση ερευνάται. Τα γεγονότα θα έρθουν στο φως».

Το απόγευμα του Σαββάτου, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι ο πυροβολισμός του νοσηλευτή ΜΕΘ ήταν δικαιολογημένος. «Φοβούμενος για τη ζωή του και τη ζωή των συναδέλφων του, ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά», είπε. «Αυτό μοιάζει με περίπτωση όπου ένα άτομο εμφανίστηκε για να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά και να σκοτώσει αστυνομικούς».

Παρότι δήλωσε ότι το περιστατικό θα ερευνηθεί «όπως όλες οι περιπτώσεις πυροβολισμών από αστυνομικούς», απέφυγε να απαντήσει ευθέως στο αν ο Πρέτι σήκωσε ποτέ όπλο ή αν είχε ήδη αφοπλιστεί – ερωτήματα στα οποία τα βίντεο φαίνεται να δίνουν σαφή απάντηση.

«Το άτομο αυτό εμφανίστηκε για να παρεμποδίσει επιχείρηση επιβολής του νόμου και επιτέθηκε στους πράκτορές μας», είπε. «Αντέδρασαν σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους… Πρόκειται για βίαιη εξέγερση όταν κάποιος εμφανίζεται με όπλα και τα χρησιμοποιεί εναντίον της αστυνομίας».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει καμία απόδειξη ότι ο Πρέτι χρησιμοποίησε όπλο για να επιτεθεί σε οποιονδήποτε.

Η υπόθεση Πρέτι, καταλήγει η ανάλυση του Guardian, αποκαλύπτει όχι μόνο μια αμφιλεγόμενη επιχείρηση της ICE, αλλά και μια συντονισμένη πολιτική προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της πραγματικότητας, πριν καν ολοκληρωθεί οποιαδήποτε έρευνα.

