Μινεάπολη: Η αστυνομία συνέλαβε 29 άτομα κατά την διάρκεια διαδήλωσης

Είκοσι εννέα άτομα που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη συνελήφθησαν από την αστυνομία, δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα, δήλωσε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Διαδηλώσεις στη Μινεάπολη για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των μεταναστών κάλεσαν σε πανεθνικές διαδηλώσεις για σήμερα, Σάββατο, για να διαμαρτυρηθούν για τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας γυναίκας στη Μινεσότα από έναν πράκτορα της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), ενώ οι κρατικές αρχές άρχισαν τη δική τους έρευνα για τον φόνο.

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας δήλωσαν ότι είχαν προγραμματιστεί περισσότερες από 1.000 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, απαιτώντας τον τερματισμό των μεγάλης κλίμακας αποστολών πρακτόρων της ICE που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως σε πόλεις με δημοκρατικούς πολιτικούς.

Η Μινεάπολη έγινε το κύριο επίκεντρο των στρατιωτικοποιημένων συλλήψεων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου την Τετάρτη, όταν ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη μητέρα τριών παιδιών, τη Ρενέ Γκουντ, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της σε έναν δρόμο.

Η βία ξέσπασε αμέσως μετά την αποστολή περίπου 2.000 ομοσπονδιακών αξιωματικών στη Μινεάπολη, σε μια επιχείρηση που η μητρική υπηρεσία της ICE, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη επιχείρηση του DHS που έχει γίνει ποτέ». Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ένας Δημοκρατικός πολιτικός, καταδίκασε την αποστολή ως «απερίσκεπτο» παράδειγμα «διακυβέρνησης από ριάλιτι σόου».

Με πληροφορίες από Reuters