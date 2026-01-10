Μινεάπολη: Ανησυχία από τοπικούς ηγέτες για την μεροληπτική έρευνα του FBI στην υπόθεση πυροβολισμού γυναίκας

Οι ηγέτες της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν ότι η έρευνα του FBI για τον θάνατο της Renee Nicole Good στη Μινεάπολη θα είναι δίκαιη και αμερόληπτη.

Παράλληλα εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα έχει η παρακράτηση αποδεικτικών στοιχείων από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους σε μια ενδεχόμενη δίωξη του πράκτορα της ICE που την σκότωσε.

Στα χέρια του FBI η έρευνα

Η κύρια ερευνητική υπηρεσία της Μινεσότα, το Γραφείο Εγκληματικών Συλλήψεων (BCA), αρχικά ξεκίνησε να ερευνά τη δολοφονία σε συνεργασία με το FBI. Ωστόσο, το BCA εξέδωσε δήλωση την Πέμπτη το πρωί, αναφέροντας ότι «η εισαγγελία των ΗΠΑ είχε αλλάξει στάση: η έρευνα θα διεξαχθεί πλέον αποκλειστικά από το FBI και το BCA δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα στοιχεία της υπόθεσης, στα αποδεικτικά στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος ή στις ανακρίσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μιας διεξοδικής και ανεξάρτητης έρευνας».

Η εισαγγελέας της κομητείας Hennepin, Mary Moriarty, εκλεγμένη Δημοκράτης και εισαγγελέας της κομητείας, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι το BCA – το οποίο ιδρύθηκε μετά την υπόθεση George Floyd – έχει πολύ υψηλά ερευνητικά πρότυπα και ότι αυτά τα πρότυπα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν όταν ο οργανισμός δεν έχει πρόσβαση σε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό δεν αποκλείει τη διεξαγωγή έρευνας, είπε. Ωστόσο, η έλλειψη πρόσβασης στα στοιχεία εμποδίζει την έρευνα.

«Όταν το BCA έφτασε στον τόπο του εγκλήματος, τα αποδεικτικά στοιχεία είχαν ήδη συλλεχθεί από το FBI», είπε. «Πήραν το αυτοκίνητο και το μετέφεραν σε μέρος όπου το BCA δεν έχει πρόσβαση. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι το FBI πήρε το αυτοκίνητο, αλλά ότι το BCA δεν έχει πρόσβαση στο αυτοκίνητο, ούτε καν στην εγκληματολογική αξιολόγηση που γίνεται ως αποτέλεσμα της έρευνας με αυτό το αυτοκίνητο».

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο δήμαρχος του Μινεάπολης, Jacob Frey, χαρακτήρισε «σκουπίδι» την αφήγηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που παρουσιάζει την Good ως επιθετική και κάλεσε την πολιτεία να διεξαγάγει τη δική της έρευνα. «Αυτή είναι η στιγμή να ακολουθήσουμε το νόμο», είπε. «Δεν είναι η στιγμή να κρυφτούμε από τα γεγονότα. Είναι η στιγμή να τα αποδεχτούμε, διασφαλίζοντας ότι προωθούμε τη διαφάνεια σε κάθε βήμα».

«Το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Pam Bondi και η προεδρική διοίκηση έχουν ήδη καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με αυτά τα γεγονότα είναι βαθιά ανησυχητικό», πρόσθεσε.

Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός της ICE

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν ταυτοποιήσει τον πράκτορα που πυροβόλησε την Good ως Jonathan Ross. Οι πράκτορες της ICE επέτρεψαν στον Ross να εγκαταλείψει τον τόπο του εγκλήματος αμέσως μετά τον πυροβολισμό, παίρνοντας μαζί του το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Το νομικό πρότυπο για την απόδειξη μιας υπόθεσης υπερβολικής χρήσης βίας βασίζεται στην «αντικειμενική λογική» της πράξης, όπως ορίζεται στην υπόθεση Graham v Connor που εκδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ το 1989. Από την υπόθεση αυτή απορρέουν πολιτικές που ρυθμίζουν πότε και πώς μπορούν οι αστυνομικοί να χρησιμοποιούν βία. Τα πρότυπα είναι ουσιαστικά τα ίδια τόσο για τις πολιτειακές όσο και για τις ομοσπονδιακές διώξεις, είπε ο Eric J Nelson, δικηγόρος υπεράσπισης στη Μινεάπολη με μακρά ιστορία στην υπεράσπιση αστυνομικών που κατηγορούνται για εγκλήματα.

Η διακοπή της συνεργασίας μεταξύ των κρατικών και ομοσπονδιακών αρχών σε αυτή την έρευνα είναι «σοκαριστική», είπε ο Nelson, και έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες του κοινού όσον αφορά τις νομικές νόρμες.

«Μπορεί να υπάρχουν πολιτικές διαφορές, αλλά τελικά σε μια υπόθεση όπως αυτή, δεν νομίζω ότι η πολιτική πρέπει να έχει θέση», είπε.

Η Moriarty και ο γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα, Keith Ellison, κάλεσαν το κοινό να στείλει ό,τι στοιχεία έχει στους κρατικούς και τοπικούς ανακριτές, δεδομένης της ανησυχίας τους για την πρόσβαση σε υλικό που βρίσκεται στην κατοχή του FBI.

«Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε τώρα», δήλωσε η Moriarty. «Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα στοιχεία, βίντεο, τέτοια πράγματα. Δεν το ξέρουμε. Και έτσι, όπως γνωρίζουμε ο γενικός εισαγγελέας και εγώ, είναι κρίσιμο να διατηρηθούν τα στοιχεία».

Οι δηλώσεις του Donald Trump και άλλων σχετικά με την υπόθεση ενισχύουν τις ανησυχίες των τοπικών ηγετών για μεροληψία.

Ανησυχητικές δηλώσεις

Ο Trump χαρακτήρισε την 37χρονη Αμερικανίδα πολίτη και μητέρα τριών παιδιών, που σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της ICE, ως «υψηλού επιπέδου ταραχοποιό» και «επαγγελματία δημιουργό προβλημάτων», χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις. Οι ισχυρισμοί ότι η Good παρενοχλούσε με κάποιο τρόπο τους πράκτορες έχουν αμφισβητηθεί ευρέως τόσο από τοπικούς και κρατικούς ηγέτες της Μινεσότα όσο και από αυτόπτες μάρτυρες.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Kristi Noem, δήλωσε ότι η χρήση πυροβόλου όπλου ήταν δικαιολογημένη και ότι η οδηγός έστρεψε σκόπιμα το αυτοκίνητό της προς τον αστυνομικό σε μια πράξη «εγχώριας τρομοκρατίας». Η Noem πρόσθεσε επίσης ότι οι εισαγγελείς σε επίπεδο πολιτείας «δεν έχουν καμία δικαιοδοσία σε αυτή την έρευνα».

Την Πέμπτη, ο JD Vance απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές της Μινεσότα στην έρευνα ότι ο αστυνομικός «προστατεύεται από απόλυτη ασυλία. Έκανε τη δουλειά του».

Δικηγόροι που είναι εξοικειωμένοι με την πολιτειακή και ομοσπονδιακή νομοθεσία και τη δίωξη αστυνομικών λένε ότι οι ισχυρισμοί του αντιπροέδρου και της Noem είναι απλά αναληθείς.

«Το γεγονός ότι το FBI αναλαμβάνει την έρευνα δεν εμποδίζει την πολιτεία να διεξάγει τη δική της έρευνα», είπε ο Nelson. «Και οι δύο ανεξάρτητες δικαιοδοσίες, η πολιτειακή και η ομοσπονδιακή, θα λάβουν απόφαση σχετικά με τις κατηγορίες. Αναμένω ότι η πολιτεία της Μινεσότα θα συνεχίσει να διεξάγει τη δική της έρευνα για το θέμα αυτό».

Οι δηλώσεις των ομοσπονδιακών αξιωματούχων εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν μια ομοσπονδιακή έρευνα θα είναι δίκαιη. Ο Frey χαρακτήρισε τις προοπτικές ως «αρκετά ζοφερές».

«Γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη καθορίσει μεγάλο μέρος της έρευνας», είπε ο Frey, «και ακόμη και αν δεν το έχουν κάνει, υπάρχει η εντύπωση ότι έχει εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα από την αρχή».

Με πληροφορίες από Guardian