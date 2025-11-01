«Μην κοιτάξετε» - Η Χάιντι Κλουμ μεταμορφώθηκε σε Μέδουσα για το Halloween

Η Χάιντι Κλουμ είναι γνωστή για τα εντυπωσιακά της κοστούμια για το Halloween, και το απέδειξε για ακόμη μία χρονιά.

Το βράδυ της Παρασκευής, η Χάιντι Κλουμ πραγματοποίησε μία «τρομακτικά» εντυπωσιακή εμφάνιση στο ετήσιο Halloween πάρτι της στη Νέα Υόρκη, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία.

Η 52χρονη ντύθηκε Μέδουσα, μία από τις τρεις Γοργόνες της ελληνικής μυθολογίας που λέγεται ότι μετατρέπει αμέσως όποιον την κοιτά σε πέτρα.

Μάλιστα ακριβώς αυτό έκανε και στον σύζυγό της, ο οποίος τη συνόδευσε ντυμένος ως πολεμιστής που μετατράπηκε σε πέτρα.

@varietymagazine It’s Medusa! Heidi Klum debuts her costume at her Halloween Celebration in NYC. ♬ original sound - Variety

Κάθε χρόνο, η Χάιντι Κλουμ περνάει μήνες προσπαθώντας να ξεπεράσει τα προηγούμενα κοστούμια που έχει φορέσει στο ετήσιο πάρτι Halloween της, το οποίο έχει καταστεί θεσμός στη Νέα Υόρκη τα τελευταία 25 χρόνια.

Στα προηγούμενα χρόνια, έχει ντυθεί σκουλήκι, παγόνι, λυκάνθρωπος, μέχρι και εξωγήινος από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ του 1982.

Φέτος πάνω από δώδεκα φίδια φαινόταν να γλιστρούν από το κεφάλι της, ενώ τα μάτια της έλαμπαν με φακούς επαφής που έδιναν ερπετικό εφέ. Το σώμα της ήταν καλυμμένο με κοστούμι φιδιού, με ουρά μήκους σχεδόν 2,5 μέτρων, η οποία περιείχε μπαταρία για τα κινούμενα φίδια και ένα σύστημα τροχών για να μπορεί να κινείται.

«Σκέφτομαι τη Μέδουσα εδώ και αρκετό καιρό, γιατί έχω δει όλα αυτά τα χρόνια πολλές, πολλές Μέδουσες, και σκέφτηκα, ξέρεις, κάποια μέρα θα προσπαθήσω να κάνω τη δική μου. Ήθελα πραγματικά να έχω φίδια που κινούνται, ένα εξαιρετικά άσχημο, εξαιρετικά τρομακτικό πρόσωπο, πραγματικά άσχημα δόντια, και να μοιάζω με ένα πραγματικά φίδι», ανέφερε μιλώντας στο E! News.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πέρασαν πέντε μήνες δουλεύοντας πάνω στα κοστούμια τους, πριν χρειαστούν 10 ώρες για να ετοιμαστούν την Παρασκευή. «Όλα είναι χειροποίητα. Περίπου 15 άτομα δούλεψαν σε αυτό, και νομίζω ότι έκαναν φανταστική δουλειά», κατέληξε.