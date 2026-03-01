«Μην κλιμακώσετε» προειδοποιεί ο Τραμπ - «Θα μας ικετεύετε» απαντά το Ιράν

O θάνατος του Χαμενεΐ φέρνει τη Μέση Ανατολή στα πρόθυρα γενικευμένης σύγκρουσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί εκ νέου το Ιράν.

Μέσω νέας ανάρτησής του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην κλιμακώσει τις επιθέσεις του μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, απειλώντας ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με «δύναμη που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος».

«Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά σήμερα, πιο σκληρά από ποτέ. Καλύτερα να μην το κάνουν. Γιατί αν το κάνουν, θα τους πλήξουμε με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Φωτ. Ντόναλντ Τραμπ / Truth Social

Την ίδια ώρα το Ιράν δηλώνει ότι ήταν προετοιμασμένο για όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του Χαμενεΐ.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτηρίζοντας τους ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ «βρόμικους εγκληματίες», προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν «καταστροφικά πλήγματα» για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις τους.

«Έχετε περάσει την κόκκινη γραμμή μας και πρέπει να πληρώσετε το τίμημα. Θα καταφέρουμε τόσο καταστροφικά πλήγματα που εσείς οι ίδιοι θα οδηγηθείτε να ικετεύετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, με κάθε πλευρά να προετοιμάζεται για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση.