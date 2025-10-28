«Μην βγαίνετε έξω»: Ο κυκλώνας Melissa σαρώνει την Τζαμάικα - 7 νεκροί στην Καραϊβική

Με καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις απειλεί ο κυκλώνας Melissa που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη προκαλέσει θύματα.

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χιλιόμετρα την ώρα, ο κυκλώνας Melissa κατατάσσεται στην Κατηγορία 5, δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον.

Μάλιστα, ο κυκλώνας Melissa έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Τζαμάικα, σε τρεις στην Αϊτή και σε έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τζαμάικα, ενώ προετοιμάζονταν για την άφιξη του κυκλώνα, κόβοντας κλαδιά και δουλεύοντας πάνω σε σκάλες.

«Μην βγαίνετε έξω», επιμένει το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), που προβλέπει «δυνητικά απειλητικές για τη ζωή» ριπές ανέμων, πλημμύρες και καταστροφές αντίστοιχης κλίμακας με αυτές που προκάλεσαν οι κυκλώνες Μαρία το 2017 ή Κατρίνα το 2005, στο Πουέρτο Ρίκο και τη Νέα Ορλεάνη.