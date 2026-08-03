Μιλέι για Θέουτα: Ο Σάντσεθ «χρησιμοποιεί» τους μετανάστες για να «διαιωνίσει την τυραννία του»

Με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κατηγορεί τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, ότι «χρησιμοποιεί» την άφιξη μεταναστών για να τους «εθνικοποιήσει» και να εξασφαλίσει ψήφους.

Την περασμένη εβδομάδα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στα σύνορα του Μαρόκου με την Ισπανία. Όπως μεταφέρουν οι αρχές της Μαδρίτης, «σχεδόν όλοι» οι μετανάστες που πέρασαν στο ισπανικό έδαφος εστάλησαν πίσω στο Μαρόκο. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 72.

Μετά από ερώτηση για τα γεγονότα στη Θέουτα, ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε:

«Στην περίπτωση της Ισπανίας, ο Σάντσεθ χρησιμοποιεί αυτούς τους μετανάστες για να τους εθνικοποιήσει και να τους βάλει να τον ψηφίσουν, προκειμένου (...) να διαιωνίσει την τυραννία του», χωρίς, ωστόσο, αποδείξεις για τα λεγόμενά του.

Θέουτα: Οι τοποθετήσεις Τραμπ και Μιλέι

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι σύμμαχος του Μιλέι, όσο και η ευρωπαϊκή άκρα δεξιά εκμεταλλεύτηκαν τις εξελίξεις στη Θέουτα, προκειμένου να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους και να επιτεθούν στους πολιτικούς τους αντιπάλους.

«Αν δεν είμαστε εμείς στην εξουσία, η χώρα μας θα υποστεί εισβολή που θα κάνει αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία να μοιάζει παιχνιδάκι», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας για ακόμη μία φορά περί «εισβολής».

Την προηγούμενη Πέμπτη, η κυβέρνηση του Μιλέι δημοσιοποίησε διάταγμα με το οποίο απαγορεύει κάθε μελλοντική είσοδο ή καθιστά υποψήφιους προς απέλαση αλλοδαπούς που είναι «εχθρικοί» απέναντι στην Αργεντινή ή στους πολίτες της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ