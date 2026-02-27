Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε και έπεσε σε κτίριο - Αναφορές για νεκρό και τραυματίες

Δυστύχημα με νεκρό και τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/2) στο Μιλάνο, όταν τραμ της γραμμής 9 εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε κτίριο.

Οι αρχικές αναφορές από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 20, ορισμένοι εξ' αυτών σοβαρά.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:00, στη «Viale Vittorio Veneto», στο ύψος της διασταύρωσης με τη Via Lazzaretto. Το τραμ, νέας γενιάς, κινούνταν από την Piazza della Repubblica (πλατεία Δημοκρατίας) προς την Piazza Oberdan. Σύμφωνα με μαρτυρίες, «έφτασε με μεγάλη ταχύτητα» και ήταν εμφανές ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» λίγο πριν από τη σύγκρουση.

Μιλάνο: Το τραμ κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα

Στο σημείο υπάρχει αλλαγή τροχιάς που επιτρέπει αριστερή εκτροπή. Αν και το όχημα φέρεται να έπρεπε να συνεχίσει ευθεία, τελικά πήρε τη στροφή. Ωστόσο, κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί, να παρασύρει φωτεινό σηματοδότη και να προσκρούσει στη γωνία κτιρίου, σπάζοντας και τη βιτρίνα εστιατορίου.

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από το τραμ. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πεζοί διέσχιζαν τον δρόμο, γεγονός που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε απότομο φρενάρισμα ή ελιγμό αποφυγής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Το όχημα ήταν το νέο μοντέλο Tramlink, που τέθηκε σε κυκλοφορία στο Μιλάνο πριν από λίγες εβδομάδες. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα αμφίδρομα τραμ στην ιστορία της πόλης, με δύο θαλάμους οδήγησης -έναν σε κάθε άκρο- ώστε να μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση χωρίς αναστροφή. Έχει μήκος 25 μέτρα, αποτελείται από τρία αρθρωτά τμήματα και διαθέτει 66 καθίσματα.

Τα αίτια του εκτροχιασμού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera