Μιλάνο: Άνδρας πήδηξε από τον Καθεδρικό Ναό με αλεξίπτωτο στα χρώματα της Παλαιστίνης

Άνδρας στο Μιλάνο πήδηξε από τον Καθεδρικό Ναό (Ντουόμο), με αλεξίπτωτο στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας, λίγο πριν τον ακινητοποιήσει η αστυνομία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media κατέγραψε τον αλεξιπτωτιστή λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά το άλμα που έκανε από τα κωδωνοστάσια του Καθεδρικού Ναού και λίγο πριν τη προσγείωσή του στην πλατεία. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 9 Ιουλίου.

Πριν από 13 χρόνια, παρόμοιο περιστατικό είχε προκαλέσει αντιδράσεις για τα μέτρα ασφαλείας σε μία από τις αυστηρότερα φυλασσόμενες περιοχές της Ιταλίας.

Μιλάνο: Παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2013

Το συμβάν θυμίζει ένα αντίστοιχο περιστατικό από τον Ιούλιο του 2013, όταν ένας 34χρονος base jumper είχε καταφέρει να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας, να αποκτήσει πρόσβαση στην ταράτσα του καθεδρικού ναού και να πηδήξει στην Piazza del Duomo.

Ο άνδρας πίσω από το εγχείρημα, ονόματι Maurizio Di Palma, είχε απασχολήσει την επικαιρότητα για ακόμη ένα αντίστοιχο περιστατικό στη βασιλική του Sant’Andrea στη Μάντοβα. Το περιστατικό είχε προκαλέσει δημόσια συζήτηση, καθώς το σημείο θεωρείται μία από τις πλέον επιτηρούμενες περιοχές της Ιταλίας.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, η ιστορία επαναλήφθηκε, με βίντεο που καταγράφηκε, πιθανότατα από περαστικό, το οποίο στη συνέχεια αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο διακρίνεται ο αλεξιπτωτιστής αμέσως μετά το άλμα από τα κωδωνοστάσια του Καθεδρικού Ναού και την προσγείωσή του στον προαύλιο χώρο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, την ώρα που ο άνδρας απομακρύνθηκε αφού είχε μαζέψει το αλεξίπτωτό του, αστυνομικοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Στη συνέχεια, ο 32χρονος ακινητοποιήθηκε και ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera