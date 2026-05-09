«Μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης»: Η Νορβηγία αυξάνει τις εξορύξεις πετρελαίου και αερίου

Η Νορβηγία δηλώνει αποφασισμένη να διατηρήσει και να ενισχύσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, παρά τις επικρίσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Terje Aasland, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να περιορίσει τις δραστηριότητες εξόρυξης.

«Θα αναπτύξουμε, δε θα διαλύσουμε, τη δραστηριότητα στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα», δήλωσε στον Guardian.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι τρία κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, τα οποία είχαν κλείσει από το 1998, θα επαναλειτουργήσουν έως το τέλος του 2028.

Πρόκειται για τα κοιτάσματα Albuskjell, Vest Ekofisk και Tommeliten Gamma, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, θα συμβάλουν στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών που εντάθηκαν μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

O Νορβηγός υπουργός Ενέργειας, Terje Aasland / Φωτ.: Mission of Norway to the EU

Η Νορβηγία διαθέτει σήμερα 97 υπεράκτια πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η κρατική υπηρεσία Norwegian Offshore Directorate εκτιμά ότι ο αριθμός τους θα ξεπεράσει τα 100 μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η παραγωγή παραμένει σταθερή εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, σε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Η περιοχή της Θάλασσας Μπάρεντς, στον αρκτικό βορρά, θεωρείται το επόμενο μεγάλο μέτωπο εξορύξεων για τη χώρα, ενώ εξετάζονται και μελλοντικά σχέδια εξόρυξης ορυκτών από τον βυθό.

Ο Aasland υποστήριξε ότι η Νορβηγία έχει «ευθύνη» να συνεχίσει να προμηθεύει την Ευρώπη με ενέργεια.

«Μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε, σημειώνοντας ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία οι ευρωπαϊκές χώρες ζητούν από τη Νορβηγία περισσότερες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η στρατηγική της χώρας έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα, που κατηγορούν την κυβέρνηση για «greenwashing» και αγνόηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Η κρατικά ελεγχόμενη ενεργειακή εταιρεία Equinor ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 6 δισ. δολαρίων ετησίως έως το 2035 για νέες γεωτρήσεις, αγωγούς και ανάπτυξη μικρότερων κοιτασμάτων, με στόχο να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή της.

Η Νορβηγία καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη και εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τις εξορύξεις και την επόμενη δεκαετία, σε αντίθεση με χώρες όπως η Βρετανία, που έχουν αποκλείσει την έκδοση νέων αδειών έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Με πληροφορίες από Guardian