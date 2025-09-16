Μικρή «νίκη» για τον Λουίτζι Μαντζιόνε στο δικαστήριο

Κατηγορούμενος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealth, ο Λουίτζι Μαντζιόνε μετέβη στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης με πλήθος υποστηρικτών του να βρίσκεται εκεί, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε μετέβη στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του CEO της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth, τον Δεκέμβριο του 2024.

Σήμερα, ένας δικαστής από το Δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε δύο κατηγορίες που συνδέονται με τρομοκρατία και βάρυναν τον Μαντζιόνε, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας πρώτου βαθμού για την προώθηση τρομοκρατικής ενέργειας και της δολοφονίας δευτέρου βαθμού ως τρομοκρατικό έγκλημα, κρίνοντας ότι είναι «νομικά ανεπαρκείς», σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.

Ο 27χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία δολοφονίας δευτέρου βαθμού. Από την αρχή, η υπεράσπιση του Μαντζιόνε είχε υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες που σχετίζονται με τρομοκρατία πρέπει να απορριφθούν, επειδή τα εγκλήματα τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αναφέρονται σε επιθέσεις εναντίον πολλών αμάχων, και όχι στη δολοφονία ενός μόνο ατόμου.

Λουίτζι Μαντζιόνε: Το χρονικό της δολοφονίας του Μπράιαν Τόμσον

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, μέσα σε ένα McDonald’s στην πόλη Αλτούνα, αφού αναγνωρίστηκε από πελάτη του καταστήματος.

Στην κατοχή του βρέθηκαν στοιχεία που οι αρχές θεωρούν επιβαρυντικά, μεταξύ εκ των οποίων κι ένα χειρόγραφο τριών σελίδων μανιφέστο, στο οποίο περιγράφει τα κίνητρά του, τη φιλοσοφία του και την κριτική του στις εταιρίες ασφάλισης υγείας.

Παρά τα ευρήματα, ο ίδιος δηλώνει αθώος για όλες τις πολιτειακές και ομοσπονδιακές κατηγορίες που του αποδίδονται. Οι εισαγγελικές αρχές στις ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν τη θανατική ποινή, κάτι που οι συνήγοροί του καταγγέλλουν ως «πολιτικό τέχνασμα». Νέα στοιχεία από το προσωπικό του ημερολόγιο, το οποίο κατασχέθηκε κατά τη σύλληψη, δείχνουν ότι ο Μαντζιόνε είχε εκφράσει επανειλημμένα απογοήτευση για τον ασφαλιστικό κλάδο και είχε προγραμματίσει την επίθεση μήνες πριν την εκτέλεσή της.

Λουιτζί Μαντζιόνε: Τι έγραφε στο ημερολόγιό του

Τον Αύγουστο του 2024, περίπου τέσσερις μήνες πριν πυροβολήσει και σκοτώσει τον Τόμσον στο κέντρο του Μανχάταν, ο Μαντζιόνε έγραψε στο ημερολόγιό του: «Επιτέλους νιώθω σίγουρος για το τι θα κάνω. Οι λεπτομέρειες έρχονται να συμπληρωθούν. Και δεν έχω καμία αμφιβολία για το αν είναι σωστό και δικαιολογημένο. Χαίρομαι, κατά κάποιο τρόπο, που το έχω αναβάλει γιατί μου επέτρεψε να μάθω περισσότερα για την UnitedHealthcare».

Τι έγραφε στο ημερολόγιό του ο Λουίτζι Μαντζιόνε

«Ο στόχος είναι η ασφάλιση. Τεστάρει τα πάντα», συνέχισε σε μια καταχώρηση της 15ης Αυγούστου.

Εκείνο το καλοκαίρι, ο Μαντζιόνε- ο οποίος είχε ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρόνια- φάνηκε να σταματά να δημοσιεύει στο διαδίκτυο, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους φίλους του. «Κανείς δεν έχει νέα σου εδώ και μήνες και προφανώς η οικογένειά σου σε ψάχνει», δημοσίευσε ένας χρήστης στο X τον Οκτώβριο, επισημαίνοντας έναν λογαριασμό που ανήκε στον Μαντζιόνε. «Δεν ξέρω αν είσαι καλά», δημοσίευσε ένας άλλος.

Λουιτζί Μαντζιόνε: «Επιτέλους νιώθω σίγουρος για το τι θα κάνω»

Τον Οκτώβριο, μια άλλη καταχώρηση στο ημερολόγιό του ανέφερε: «1,5 μήνας. Το συνέδριο επενδυτών είναι ένα πραγματικό απροσδόκητο όφελος. Ενσαρκώνει όλα όσα δεν πάνε καλά με το σύστημα υγείας μας και- το πιο σημαντικό- το μήνυμα γίνεται αυτονόητο. Το πρόβλημα με τις περισσότερες επαναστατικές πράξεις είναι ότι το μήνυμα χάνεται σε νόρμες».

Στη συνέχεια, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν στόχευσε τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης μέσω βομβιστικής επίθεσης, γράφοντας ότι «αθώες ζωές δεν θα επηρεαστούν από την επίθεσή μου». Ο Μαντζιόνε φέρεται να πυροβόλησε τον Τόμσον σε ένα πολυσύχναστο πεζοδρόμιο καθώς ο CEO της UnitedHealthcare περπατούσε προς ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν που φιλοξενούσε το συνέδριο επενδυτών της εταιρείας του.

Ο Μαντζιόνε «φαινόταν να καθοδηγείται από την οργή που έτρεφε κατά του κλάδου ασφάλισης υγείας και κατά της ''εταιρικής απληστίας'' στο σύνολό του», σύμφωνα με έκθεση πληροφοριών της NYPD που έλαβε το CNN. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι πράξεις του Μαντζιόνε υποκίνησαν ένα μπαράζ απειλών κατά των εργαζομένων στον τομέα της ασφάλισης υγείας, κάνοντάς τους να ανησυχούν για την ασφάλειά τους.

Στους μήνες που ακολούθησαν τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Τόμσον, ο Μαντζιόνε έλαβε «τεράστια υποστήριξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και έξω από το δικαστήριο από άτομα με βαθιά απογοήτευση και θυμό για το αμερικανικό κερδοσκοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης», θεωρώντας τον κλάδο ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ ως προβληματικό και υπερβολικά ακριβό που απέρριπτε αιτήσεις για ασφαλιστική κάλυψη.

Στο ημερολόγιό του, ο Μαντζιόνε- ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε ένα όπλο-φάντασμα για τη δολοφονία του Τόμσον - επικρίνει τους βομβιστές: «Προκαλούν φρίκη που είτε υπερτερεί του αντίκτυπου του μηνύματός τους είτε δημιουργεί απόσταση από το μήνυμά τους και εμποδίζει τον κόσμο να συνδέσει τις ''τελείες''».

Λουιτζί Μαντζιόνε: «Βόμβες ίσον τρομοκρατία»

Στην καταχώρηση στις 22 Οκτωβρίου, ο Μαντζιόνε συνέχισε ρωτώντας: «Βομβαρδίζετε τα κεντρικά γραφεία; Όχι. Βόμβες ίσον τρομοκρατία. Τέτοιες ενέργειες φαίνονται να είναι ο αδικαιολόγητος θυμός κάποιου που αρρώστησε, είχε κακή τύχη και διοχέτευσε την απογοήτευσή του στον ασφαλιστικό κλάδο, ενώ θέτει σε κίνδυνο αμέτρητους υπαλλήλους από αμέλεια». Αντί να πραγματοποιήσει βομβιστική επίθεση, η δολοφονία του Τόμσον είναι «στοχευμένη, ακριβής και δεν θέτει σε κίνδυνο αθώους», προσθέτοντας ότι «θα φέρει φως την ''απληστία'' των συμμετεχόντων».

Φαίνεται επίσης να αναφέρεται στον Unabomber, Ted Kaczynski, αποκαλώντας τέτοιες επιθέσεις «αντιπαραγωγικές» επειδή θα έχαναν την υποστήριξη του κοινού. «Οι κανονικοί τον κατηγοριοποιούν ως έναν παράφρονα κατά συρροή δολοφόνο, επικεντρώνονται στην ίδια την πράξη, τις φρικαλεότητες και απορρίπτουν τις ιδέες του. Και το πιο σημαντικό: διαπράττοντας αδιάκριτες φρικαλεότητες γίνεται τέρας, ανεξάρτητα από το πόσο αληθινές είναι. Ξεπερνά τα όρια από επαναστάτης αναρχικός σε τρομοκράτης: το χειρότερο πράγμα που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος» έγραψε ο Μαντζιόνε.

Ο Μαντζιόνε δεν ήταν ασφαλισμένος από την UnitedHealthcare από το 2014 έως το 2024, λένε οι εισαγγελείς, αλλά κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο Μαντζιόνε φέρεται να είχε ένα χειρόγραφο σημειωματάριο που εξέφραζε «εχθρότητα προς τον κλάδο ασφάλισης υγείας και ιδιαίτερα προς τα πλούσια στελέχη», σύμφωνα με ομοσπονδιακή καταγγελία.

«Μη έχοντας καμία επιχειρηματική σχέση μαζί τους, επέλεξε την UHC αποκλειστικά επειδή ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλισης υγείας και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς», αναφέρεται στη νέα κατάθεση. Η δολοφονία «κατέδειξε τη συντονισμένη προσπάθειά του να μεταδώσει το μήνυμά του για ιδεολογικό εκφοβισμό όσο το δυνατόν ευρύτερα και πιο δυνατά», ανέφεραν οι εισαγγελείς. «Αξιοσημείωτο είναι ότι τρεις κάλυκες 9 χιλιοστών από τον τόπο του εγκλήματος είχαν γραμμένες πάνω τους τις λέξεις καθυστέρηση, άρνηση και κατάθεση», δήλωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, κάνοντας «μια προφανή αναφορά σε ένα βιβλίο του 2010 που ασκούσε κριτική στις τακτικές του κλάδου των ασφαλίσεων».

Με πληροφορίες από CNN, BBC