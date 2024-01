Μίκι Μάους: Έληξαν τα πνευματικά δικαιώματα της πρώτης εκδοχής του στις ΗΠΑ

Την 1η Ιανουαρίου του 2024, έληξαν έπειτα από 94 χρόνια τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας Steamboat Willie στις ΗΠΑ, μέσα από την οποία πρωτογνωρίσαμε έναν από τους πιο διάσημους χαρακτήρες της Disney, τον Μίκι Μάους.

Στην πραγματικότητα πλέον, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη εκδοχή του διάσημου ποντικιού χωρίς άδεια ή κόστος. Ωστόσο, η Disney προειδοποιεί ότι οι πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκυ Μάους εξακολουθούν να καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα. «Θα συνεχίσουμε, φυσικά, να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας στις πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκι Μάους και σε άλλα έργα που εξακολουθούν να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα σε χαρακτήρες μπορούν να διατηρηθούν για 95 χρόνια. Επομένως η αρχική εκδοχή του Μίκι Μάους και οποιαδήποτε άλλα έργα έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο, μπορούν πλέον να μοιράζονται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να χρησιμοποιούνται ως δείγματα νομίμως.



Οι πρώιμες εκδοχές του Μίκι και της Μίνι είναι μόνο δύο από τα έργα που έγιναν δημόσια. Εκτός από αυτά και άλλες διάσημες ταινίες, βιβλία, μουσική και χαρακτήρες από το 1928 είναι πλέον επίσης διαθέσιμα στο αμερικανικό κοινό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η βωβή ρομαντική κωμωδία The Circus του Τσάρλι Τσάπλιν, το βιβλίο The House at Pooh Corner του Άγγλου συγγραφέα AA Milne, το Orlando της Βιρτζίνια Γουλφ και το Lady Chatterley's Lover του DH Lawrence.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τους δικούς του κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων και διαφορετικές ημερομηνίες λήξης. Η Disney έχει αντιμετωπίσει την απώλεια των πνευματικών δικαιωμάτων επί των πρωτότυπων κινούμενων σχεδίων της αρκετές φορές στο παρελθόν. Οι χαρακτήρες αναμενόταν για πρώτη φορά να περάσουν στο δημόσιο τομέα το 1984, αλλά το Κογκρέσο παρέτεινε τη διάρκεια τους, κατά 20 χρόνια. Πριν από την επόμενη ημερομηνία λήξης το 2004, ψηφίστηκε άλλη μια παράταση 20 ετών.

Η Disney προσπάθησε να προστατεύσει την εκδοχή του Μίκι Μάους

Η Disney προσπάθησε να προστατεύσει τους χαρακτήρες της, αλλά έφτασε η στιγμή που δεν επιθυμούσε να έρθει. Η Τζένιφερ Τζένκινς, διευθύντρια του Κέντρου Duke για τη μελέτη του δημόσιου τομέα, δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται για ένα «βαθιά συμβολικό και πολυαναμενόμενο» γεγονός.



«Αυτό σημαίνει για εμάς ότι από το 2024, ο καθένας θα είναι ελεύθερος να αντιγράψει, να μοιραστεί και να αξιοποιήσει αυτά τα πρωτότυπα κινούμενα σχέδια του 1928 και τους χαρακτήρες μέσα σε αυτά» τόνισε, ενώ δήλωσε ότι η στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντική, λόγω του ρόλου της Disney στην παράταση της διάρκειας των πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία εμπόδιζε τις ιδιοκτησίες της να περάσουν στο δημόσιο τομέα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Disney εξακολουθεί να κατέχει τα δικαιώματα για το εμπορικό σήμα του Μίκι Μάους. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν όρια στον τρόπο με τον οποίο το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις εκδοχές, συμπλήρωσε η Τζένιφερ Τζένκινς. «Αυτό που δεν μπορώ να κάνω είναι να αρχίσω να φτιάχνω πράγματα και τα ίδια είδη προϊόντων που πουλάει η Disney. Έτσι, αν πουλάω μπλουζάκια με τον Μίκι και τη Μίνι επάνω τους και κάποιος που βλέπει αυτά τα μπλουζάκια νομίζει λανθασμένα ότι παίρνει ένα προϊόν της Disney, ενώ δεν είναι, αυτό είναι που σταματάει το εμπορικό σήμα», σημειώνει.

Εκπρόσωπος της Disney δήλωσε ότι από την πρώτη εμφάνιση του Μίκι Μάους το 1928, ο κόσμος έχει συνδέσει τον χαρακτήρα με την εταιρεία. «Αυτό δεν θα αλλάξει όταν λήξουν τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας Steamboat Willie. Οι πιο σύγχρονες εκδοχές του Μίκι δεν θα επηρεαστούν από τη λήξη των πνευματικών δικαιωμάτων της ταινίας Steamboat Willie και ο Μίκι θα συνεχίσει να παίζει ηγετικό ρόλο ως παγκόσμιος πρεσβευτής της Walt Disney Company στις αφηγήσεις μας, στα θεματικά πάρκα και στα εμπορεύματα», σημείωσε.



Η εταιρεία πρόσθεσε καταλήγοντας, ότι «θα εργαστεί για να διασφαλίσει τη σύγχυση των καταναλωτών που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του Μίκι και άλλων εμβληματικών χαρακτήρων μας».

Με πληροφορίες από BBC