Μικ Τζάγκερ: Ο κόσμος έρχεται στις συναυλίες για να διασκεδάσει, όχι για πολιτικό κήρυγμα

Ο Μικ Τζάγκερ τόνισε ότι προτιμάει να κάνει τον κόσμο να περνάει καλά στις συναυλίες του και όχι να παίρνει θέση για πολιτικά ζητήματα, όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones, που ήταν καλεσμένος σε podcast των New York Times, δέχτηκε ερώτηση σχετικά με την στάση που έχει κρατήσει ο Σπρίνγκστιν στην τελευταία του περιοδεία.

Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός μουσικοσυνθέτης έχει επικρίνει έντονα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο παρουσιαστής του podcast, Ντέιβιντ Μαρκέζε σχολίασε ότι ο Σπρίνγκστιν «θεωρεί σαφώς ότι ο ρόλος του είναι να συμμετέχει σε μια ουσιαστική αλληλεπίδραση» με τους θαυμαστές, πριν ρωτήσει τον Τζάγκερ: «Τι σημαίνει για σένα η σχέση σου με το κοινό; Τι αντιπροσωπεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω;».

«Η ουσία για μένα είναι ότι η δουλειά μου στις ζωντανές εμφανίσεις είναι να κάνω αυτόν τον κόσμο να περάσει όσο καλύτερα γίνεται», απάντησε ο Τζάγκερ.

«Για δύο ώρες, ή όσο διαρκεί η συναυλία, θέλω να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, τα παγκόσμια ζητήματα, τα στεγαστικά τους δάνεια και ό,τι άλλο τους απασχολεί. Στόχος μου είναι απλώς να τους χαρίσω την καλύτερη δυνατή εμπειρία».

Τζάγκερ: Οι συναυλίες να είναι διέξοδος από την καθημερινότητα

Ο 82χρονος σταρ επέμεινε ότι οι συναυλίες πρέπει να προσφέρουν στους θαυμαστές μια διέξοδο από τα προβλήματα της καθημερινότητας. «Μοιάζει πολύ με την παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγονότος, όπου όλα τα άλλα μένουν απέξω», ήταν τα λόγια του.

«Απλώς κοιτάς ποιος θα κερδίσει. Δεν ανησυχείς για τίποτα άλλο. Δεν θέλεις να τους κάνεις κήρυγμα», συμπλήρωσε.

Ο ερμηνευτής του «Paint It Black» τόνισε ότι κάθε κοινό είναι διαφορετικό και οι καλλιτέχνες πρέπει να προσαρμόζονται στον κόσμο, αντί να περιμένουν την ίδια αντίδραση παντού. «Η δουλειά σου είναι να τους κάνεις να περάσουν όσο πιο όμορφα γίνεται», επανέλαβε ο Τζάγκερ.

«Κανείς δεν θέλει να ακούσει ένα ολόκληρο πολιτικό τραγούδι»

Από την πλευρά του, ο Τζάγκερ εξήγησε ότι δεν είναι αντίθετος με την παρουσία της πολιτικής στη μουσική του, απλώς προτιμά μια πιο διακριτική προσέγγιση.

«Έχω αποκτήσει τη συνήθεια να γράφω τραγούδια για προσωπικές σχέσεις και να πετάω μέσα και μια στροφή για την πολιτική», είπε.

«Κανείς δεν θέλει να ακούσει ένα ολόκληρο τραγούδι για την πολιτική», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από New York Times, New York Post