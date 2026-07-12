ΔΙΕΘΝΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Διεθνή

Μικ Τζάγκερ: Ο κόσμος έρχεται στις συναυλίες για να διασκεδάσει, όχι για πολιτικό κήρυγμα

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones δέχτηκε ερώτηση σχετικά με την στάση που έχει κρατήσει ο Μπρους Σπρίνγκστιν στην τελευταία του περιοδεία

The LiFO team
The LiFO team
ΜΙΚ ΤΖΓΚΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΣΠΡΙΝΓΚΣΤΙΝ ROLLING STONES ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Ο τραγουδιστής των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ / Φωτ. gettyimages
0

Ο Μικ Τζάγκερ τόνισε ότι προτιμάει να κάνει τον κόσμο να περνάει καλά στις συναυλίες του και όχι να παίρνει θέση για πολιτικά ζητήματα, όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν. 

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones, που ήταν καλεσμένος σε podcast των New York Times, δέχτηκε ερώτηση σχετικά με την στάση που έχει κρατήσει ο Σπρίνγκστιν στην τελευταία του περιοδεία. 

Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός μουσικοσυνθέτης έχει επικρίνει έντονα τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο παρουσιαστής του podcast, Ντέιβιντ Μαρκέζε σχολίασε ότι ο Σπρίνγκστιν «θεωρεί σαφώς ότι ο ρόλος του είναι να συμμετέχει σε μια ουσιαστική αλληλεπίδραση» με τους θαυμαστές, πριν ρωτήσει τον Τζάγκερ: «Τι σημαίνει για σένα η σχέση σου με το κοινό; Τι αντιπροσωπεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω;».

«Η ουσία για μένα είναι ότι η δουλειά μου στις ζωντανές εμφανίσεις είναι να κάνω αυτόν τον κόσμο να περάσει όσο καλύτερα γίνεται», απάντησε ο Τζάγκερ.

«Για δύο ώρες, ή όσο διαρκεί η συναυλία, θέλω να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, τα παγκόσμια ζητήματα, τα στεγαστικά τους δάνεια και ό,τι άλλο τους απασχολεί. Στόχος μου είναι απλώς να τους χαρίσω την καλύτερη δυνατή εμπειρία».

Τζάγκερ: Οι συναυλίες να είναι διέξοδος από την καθημερινότητα 

Ο 82χρονος σταρ επέμεινε ότι οι συναυλίες πρέπει να προσφέρουν στους θαυμαστές μια διέξοδο από τα προβλήματα της καθημερινότητας. «Μοιάζει πολύ με την παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγονότος, όπου όλα τα άλλα μένουν απέξω», ήταν τα λόγια του.

«Απλώς κοιτάς ποιος θα κερδίσει. Δεν ανησυχείς για τίποτα άλλο. Δεν θέλεις να τους κάνεις κήρυγμα», συμπλήρωσε. 

Ο ερμηνευτής του «Paint It Black» τόνισε ότι κάθε κοινό είναι διαφορετικό και οι καλλιτέχνες πρέπει να προσαρμόζονται στον κόσμο, αντί να περιμένουν την ίδια αντίδραση παντού. «Η δουλειά σου είναι να τους κάνεις να περάσουν όσο πιο όμορφα γίνεται», επανέλαβε ο Τζάγκερ.

«Κανείς δεν θέλει να ακούσει ένα ολόκληρο πολιτικό τραγούδι»

Από την πλευρά του, ο Τζάγκερ εξήγησε ότι δεν είναι αντίθετος με την παρουσία της πολιτικής στη μουσική του, απλώς προτιμά μια πιο διακριτική προσέγγιση.

«Έχω αποκτήσει τη συνήθεια να γράφω τραγούδια για προσωπικές σχέσεις και να πετάω μέσα και μια στροφή για την πολιτική», είπε.

«Κανείς δεν θέλει να ακούσει ένα ολόκληρο τραγούδι για την πολιτική», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από New York Times, New York Post

Διεθνή

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Πολιτισμός / Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιτέθηκε σε Τραμπ και Ellison λίγο πριν το τέλος του Late Show

Στο προτελευταίο επεισόδιο του The Late Show, ο Μπρους Σπρίνγκστιν στήριξε ανοιχτά τον Στίβεν Κόλμπερτ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν αντέχει το αστείο» και στόχευσε τους Larry και David Ellison, λίγο πριν το οριστικό φινάλε της εκπομπής.
THE LIFO TEAM
Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δεν μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν μνημείο

Πολιτισμός / Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δεν μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν μνημείο

Οι Rolling Stones παρουσίασαν στη Νέα Υόρκη το Foreign Tongues, το εικοστό πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου με 14 τραγούδια, νέο single, συμμετοχές από Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Στιβ Γουίνγουντ, Ρόμπερτ Σμιθ και Τσαντ Σμιθ, αλλά και υλικό με τον Τσάρλι Γουότς.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Κλιμακώνεται η ένταση στον Κόλπο: Το Ιράν λέει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ -«Παραμένουν ανοιχτά», απαντάνε οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση της κρίσης, ζήτησε από τις δυο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση
THE LIFO TEAM
 
 