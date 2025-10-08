Μιανμάρ: Στρατιωτικοί της χούντας βομβάρδισαν διαδηλωτές από αλεξίπτωτα - Πάνω από 24 νεκροί

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν όταν στρατιωτικές δυνάμεις της Μιανμάρ επιτέθηκαν σε πλήθος διαδηλωτών χρησιμοποιώντας μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα, ρίχνοντας βόμβες πάνω από μια ειρηνική συγκέντρωση στην πόλη Τσαούνγκ Ου.

Η φρικτή επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, την ώρα που περίπου 100 πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν μια εθνική αργία, αλλά και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη στρατιωτική κυβέρνηση που κυβερνά τη χώρα από το πραξικόπημα του 2021.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτης φρίκης. «Όλα έγιναν σε επτά λεπτά», είπε μέλος της Λαϊκής Δύναμης Άμυνας (PDF), τοπικής πολιτοφυλακής που μάχεται τη χούντα. Ο ίδιος τραυματίστηκε, αλλά δεκάδες άλλοι σκοτώθηκαν.

Γυναίκα που συμμετείχε στη διοργάνωση της εκδήλωσης δήλωσε στο AFP ότι τα θύματα ήταν διαμελισμένα, ανάμεσά τους και παιδιά. «Ακόμα μαζεύουμε κομμάτια σωμάτων», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη φρίκη που άφησε πίσω της η επίθεση.

Μιανμάρ: Η νέα τακτική τρόμου της χούντας

Η χρήση μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων σε επιθέσεις κατά αμάχων θεωρείται μια νέα, ανησυχητική πρακτική της στρατιωτικής κυβέρνησης, που πλέον αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε ελικόπτερα και αεροσκάφη. Σύμφωνα με το BBC Burmese, οι διεθνείς κυρώσεις έχουν αποκόψει τη Μιανμάρ από πολλές πηγές στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Κίνα και η Ρωσία εξακολουθούν να προμηθεύουν τη χούντα με προηγμένα drones και τεχνολογικά μέσα, δίνοντάς της ένα επικίνδυνο πλεονέκτημα στο μέτωπο.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την επίθεση ως «βάρβαρη και αδικαιολόγητη», τονίζοντας ότι πρόκειται για μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου τρομοκράτησης αμάχων. Ο ερευνητής της, Τζο Φρίμαν, κάλεσε τον ASEAN να εγκαταλείψει τη «σιωπηλή διπλωματία» και να ασκήσει πραγματική πίεση στη χούντα.

Η Μιανμάρ, που ετοιμάζεται για εκλογές τον Δεκέμβριο, βρίσκεται βυθισμένη στην αναρχία. Οι επικριτές θεωρούν ότι η εκλογική διαδικασία δεν θα είναι ελεύθερη ούτε δίκαιη, καθώς η χούντα συνεχίζει να ελέγχει πλήρως τη χώρα και να φυλακίζει αντιφρονούντες, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής ηγέτιδας Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Από το 2021, πάνω από 4.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας ελέγχονται πλέον από αντάρτικες δυνάμεις, γεγονός που δείχνει πως ο εμφύλιος πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα.

Η επίθεση στην Τσαούνγκ Ου δείχνει ότι η χούντα είναι πρόθυμη να στραφεί σε ολοένα πιο βάρβαρες τακτικές για να διατηρήσει την εξουσία της, ακόμα και αν αυτό σημαίνει τη σφαγή άοπλων πολιτών.

Με πληροφορίες από BBC