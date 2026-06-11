Μια τσάντα από «δέρμα» Τυραννόσαυρου Ρεξ βγαίνει σε δημοπρασία στο Παρίσι

Μια τσάντα κατασκευασμένη από δέρμα που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο με βάση κύτταρα Τυραννόσαυρου Ρεξ βγαίνει σήμερα στο σφυρί στο Παρίσι, με την εκτιμώμενη αξία της να κυμαίνεται μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ.

Το ασυνήθιστο αντικείμενο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την άνοιξη στο Άμστερνταμ και αποτελεί προϊόν μιας βιοτεχνολογικής διαδικασίας που βασίστηκε σε ίχνη κολλαγόνου τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από περίπου 25 χρόνια σε μηριαίο οστό T-Rex στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον παλαιοντολόγο Ιάκοπο Μπριάνο, ο οποίος συμμετέχει στο εγχείρημα, οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία εργαστηριακά παραγόμενου δέρματος με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον προϊστορικό θηρευτή.

«Σήμερα μπορούμε να κατευθύνουμε κυτταρικές καλλιέργειες ώστε να παράγουν πραγματικό δέρμα σε εργαστηριακές συνθήκες», είχε δηλώσει στο AFP.

H τσάντα που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο με βάση κύτταρα Τυραννόσαυρου Ρεξ / Φωτ.: VML.com

Ο οίκος δημοπρασιών που φιλοξενεί την πώληση περιγράφει την τσάντα ως ένα πρωτοποριακό προϊόν για τη βιομηχανία ειδών πολυτελείας, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την παραγωγή δέρματος χωρίς την ανάγκη εκτροφής ή θανάτωσης ζώων.

Οι δημιουργοί του εγχειρήματος επισημαίνουν επίσης ότι το συγκεκριμένο υλικό διαφέρει από τα περισσότερα προϊόντα που κυκλοφορούν ως «βίγκαν δέρμα», τα οποία συχνά βασίζονται σε συνθετικά υλικά ή πλαστικά παράγωγα.

Όπως υποστηρίζει ο Μπριάνο, στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για πραγματικό δέρμα που παράγεται από κυτταρικές καλλιέργειες και όχι για απομίμηση. Αυτό που το καθιστά μοναδικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι η τεχνολογία αντλεί έμπνευση από ένα είδος που εξαφανίστηκε πριν από περίπου 67 εκατομμύρια χρόνια.

Η αποτίμηση της τσάντας αποτελεί πρόκληση ακόμη και για τους διοργανωτές της δημοπρασίας, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο στην αγορά.

Ο Αλεξάντρ Ζικελό, επικεφαλής του οίκου που διοργανώνει τη δημοπρασία, δήλωσε ότι η εκτίμηση των 300.000 έως 500.000 ευρώ αντανακλά τόσο το κόστος ανάπτυξης της τεχνολογίας όσο και τη μοναδικότητα του αντικειμένου.

«Πρόκειται για κάτι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η σπανιότητα παραμένει ένας από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν την αξία του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ