«Μια πρωθυπουργός με εσώρουχα, ντροπή»: Πώς αντιμετωπίζει τα deepfakes η Ιταλία;

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέκρινε την κυκλοφορία εικόνων της που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (deepfake), μεταξύ των οποίων και μία που την απεικονίζει με εσώρουχα, αφού αυτές διαδόθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο.

Ο αγώνας κατά των κινδύνων που ενέχουν η τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes έχει καταστεί κεντρικό σημείο της ατζέντας της ακροδεξιάς κυβέρνησης της Μελόνι, επισημαίνει ο Guardian.

Η αντιμετώπιση των deepfakes στην Ιταλία

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της ΕΕ που ενέκρινε έναν ολοκληρωμένο νόμο που ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, θεσπίζοντας ποινές φυλάκισης για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη- συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας deepfakes- και θέτοντας όρια στην πρόσβαση των παιδιών.

Η κυβέρνηση της Μελόνι δήλωσε ότι η νομοθεσία, η οποία ευθυγραμμίζεται με τον ιστορικό νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, σηματοδότησε ένα αποφασιστικό βήμα στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο νόμος ακολούθησε ένα σκάνδαλο σχετικά με έναν πορνογραφικό ιστότοπο που δημοσίευσε παραποιημένες εικόνες διακεκριμένων Ιταλίδων, συμπεριλαμβανομένης της Μελόνι και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Έλι Σλάιν, το οποίο προκάλεσε οργή στην Ιταλία.

Οι εικόνες- που αντλήθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από δημόσιες εμφανίσεις και τροποποιήθηκαν με χυδαίες, σεξιστικές λεζάντες- κοινοποιήθηκαν σε μια πλατφόρμα με περισσότερους από 700.000 συνδρομητές. Πολλές από αυτές έδειχναν γυναίκες πολιτικούς από όλα τα κόμματα, οι οποίες είχαν υποστεί επεξεργασία ώστε να τονίζονται μέρη του σώματός τους ή να υπονοούνται σεξουαλικές στάσεις.

Η ιταλική αστυνομία διέταξε το κλείσιμο του ιστότοπου, ενώ οι εισαγγελείς στη Ρώμη άνοιξαν έρευνα για φερόμενα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη διάδοση εικόνων με σεξουαλικό περιεχόμενο (το λεγόμενο «πορνό εκδίκησης»), η δυσφήμιση και η εκβίαση.

Η ανάρτηση Μελόνι για deepfakes με εσώρουχα που έγιναν viral

Η Μελόνι έγραψε στο Facebook την Τρίτη: «Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν αρκετές ψεύτικες εικόνες μου, που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και παρουσιάζονται ως αληθινές από ορισμένους υπερβολικά ζήλους αντιπάλους».

«Πρέπει να παραδεχτώ ότι όποιος τις δημιούργησε… βελτίωσε αρκετά την εμφάνισή μου», αστειεύτηκε. «Αλλά το γεγονός παραμένει ότι, για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη, οι άνθρωποι είναι πλέον πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε».

Στην ανάρτησή της, η Μελόνι μοιράστηκε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και την απεικονίζει φαινομενικά ντυμένη με εσώρουχα, καθισμένη σε ένα κρεβάτι- μια παραποίηση που είχε γίνει viral και προκάλεσε κύμα καταδίκης από χρήστες που πίστεψαν ότι ήταν γνήσια.

Ένας χρήστης έγραψε: «Το γεγονός ότι μια πρωθυπουργός παρουσιάζεται σε τέτοια κατάσταση είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Ανάξιο του θεσμικού ρόλου που κατέχει. Δεν έχει καμία αίσθηση ντροπής».

Στην δήλωσή της, η Μελόνι καταγγέλλει αυτό που περιγράφει ως μια μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού, προειδοποιώντας ότι οι εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν ένα όλο και πιο επικίνδυνο εργαλείο, ικανό να παραπλανήσει και να βλάψει άτομα.

«Το ζήτημα δεν αφορά μόνο εμένα», πρόσθεσε. «Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχεύσουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει πάντα να ισχύει ένας κανόνας: επαληθεύστε πριν πιστέψετε και σκεφτείτε πριν μοιραστείτε. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε εμένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».