«Μια προφανής συγκάλυψη»: Η πρώτη αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι μετά την ήττα στη δίκη με την Daily Mail

Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη δικαστική μάχη εναντίον της Daily Mail για τις καταγγελίες τηλεφωνικών υποκλοπών.

Λίγες ώρες αφότου ο αρμόδιος δικαστής απέρριψε την αγωγή του δούκα κατά της Associated Newspapers Limited μετά από μια δίκη 46 ημερών, ο πρίγκιπας Χάρι εξέδωσε κοινή δήλωση με τη επίσης ενάγουσα βαρόνη Ντορίν Λόρενς.

«Προσφύγαμε στο δικαστήριο αναζητώντας δικαιοσύνη και λογοδοσία. Ωστόσο, δεν λάβαμε ούτε το ένα ούτε το άλλο», δήλωσαν και πρόσθεσαν:

«Η παρούσα απόφαση συνιστά πλήρη ανατροπή της θέσης που είχαν υιοθετήσει προηγούμενοι δικαστές σε σχέση με τις αγωγές για παράνομη υποκλοπή που είχαν ασκηθεί με επιτυχία τόσο κατά της News Group Newspapers όσο και κατά της Mirror Group Newspapers. Τα γενικά συμπεράσματα σχετικά με διάφορους ιδιωτικούς ντετέκτιβ, για τους οποίους τα δικαστήρια είχαν κρίνει σε αυτές τις παράλληλες αγωγές ότι είχαν διαπράξει παράνομες πράξεις ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο σε σχέση με παρόμοιες ειδήσεις και γνωστά πρόσωπα, έχουν αγνοηθεί πλήρως. Το γεγονός ότι το δικαστήριο αυτό επέλεξε να τις απορρίψει συνιστά μια ασυνέπεια που είναι δύσκολο να κατανοηθεί ή να συμβιβαστεί με την κοινή λογική ή με τα αποδεικτικά στοιχεία που ακούστηκαν στην ίδια την αίθουσα του δικαστηρίου».

Πρίγκιπας Χάρι και Νορίν Λόρενς: «Πώς θα μπορούσε ποτέ να αποδοθεί δικαιοσύνη;»

Η κοινή δήλωση συνεχίζει, υπογραμμίζοντας:

«Πρόκειται για μια πλήρη και προφανή συγκάλυψη, η οποία, δυστυχώς, δεν είναι εντελώς απροσδόκητη. Ωστόσο, το μέτρο στο οποίο έφτασε το δικαστήριο για να αθωώσει την εφημερίδα Mail είναι τόσο συγκλονιστικό όσο και εντελώς αδικαιολόγητο».

«Όταν το Δικαστήριο δηλώνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για παράνομη πράξη, παρά τα έγγραφα που αποδεικνύουν το αντίθετο, τότε αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορούσε ποτέ να αποδοθεί δικαιοσύνη», συνέχισαν Χάρι και Λόρενς.

«Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ πίσω στο παρελθόν για να θυμηθεί την περίπτωση όταν ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ που χρησιμοποίησε η Mail παραδέχτηκε μπροστά στις κάμερες ότι είχε εξαπατήσει παράνομα τη βαρόνη Λόρενς, ή όταν μια δημοσιογράφος κατέγραψε το όνομα των ιδιωτικών ντετέκτιβ που χρησιμοποίησε για να ανακαλύψει εξαιρετικά ευαίσθητες ιατρικές πληροφορίες (που ακόμη και η Mail φοβόταν να δημοσιεύσει), ή όταν ένας άλλος ιδιωτικός ντετέκτιβ έστειλε μέσω email σε έναν από τους δημοσιογράφους τον ακριβή αριθμό θέσης και τα στοιχεία του εισιτηρίου της British Airways για ένα νεαρό κορίτσι που απλώς επισκεπτόταν τον φίλο της, με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή», τόνισαν αναφερόμενοι στην πρώην σύντροφο του Χάρι, Τσέλσι Ντέιβι, η οποία αποτελούσε το αντικείμενο ορισμένων από τα θέματα που τέθηκαν στη δίκη.

Με πληροφορίες από People

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