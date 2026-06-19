Μια κομητεία στην Καλιφόρνια ανακήρυξε τον Ιούνιο «Μήνα Παραδοσιακής Πυρηνικής Οικογένειας» μέσα στο Pride

Η κομητεία Φρέσνο στην Καλιφόρνια ανακήρυξε τον Ιούνιο «Μήνα Παραδοσιακής Πυρηνικής Οικογένειας», μέσα στον μήνα του Pride, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις και κατοίκους.

Το Συμβούλιο Εποπτών της κομητείας ενέκρινε το ψήφισμα με ψήφους 3-2, μετά από μια έντονη συνεδρίαση και δημόσια τοποθέτηση κατοίκων υπέρ και κατά της απόφασης. Οι επικριτές του ψηφίσματος υποστηρίζουν ότι η κίνηση λειτουργεί ως απάντηση στο Pride Month και αποκλείει συνειδητά τις ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες από τον ορισμό της «παραδοσιακής» οικογένειας.

Το ψήφισμα τιμά τις οικογένειες που βασίζονται στο σχήμα μητέρας, πατέρα και παιδιών, με τους υποστηρικτές του να μιλούν για αναγνώριση ενός θεσμού που θεωρούν θεμέλιο της κοινωνίας. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση απορρίφθηκε η πρόταση να συμπεριληφθούν ρητά και τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ένας από τους επόπτες που στήριξαν το ψήφισμα υποστήριξε ότι η διατύπωση είναι πιο «καθαρή» όταν μιλά ειδικά για μητέρες και πατέρες και για τα οφέλη της ανατροφής σε ένα παραδοσιακό οικογενειακό περιβάλλον. Η αρχική διατύπωση άνοιγε τον ορισμό σε μόνες μητέρες, θετούς γονείς και άλλες μη πυρηνικές ετεροφυλόφιλες οικογένειες, αλλά όχι σε ομόφυλα ζευγάρια.

Απέναντι στις κατηγορίες ότι το ψήφισμα είναι αντι-ΛΟΑΤΚΙ+, οι υποστηρικτές του απάντησαν ότι πρόκειται για μια «υπέρ της οικογένειας» πρωτοβουλία, η οποία δεν αφαιρεί δικαιώματα από κανέναν και δεν εμποδίζει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Pride.

Η χρονική στιγμή, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Ιούνιος είναι διεθνώς ο μήνας του Pride και η απόφαση της κομητείας Φρέσνο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ρεπουμπλικανικές πολιτείες και τοπικές αρχές στις ΗΠΑ επιχειρούν να αντιπροτείνουν στον Pride Month δικές τους θεματικές, με έμφαση στην «πυρηνική οικογένεια», την «πίστη» και την «παραδοσιακή οικογενειακή ζωή».

Σε πολιτείες όπως το Τενεσί και η Ιντιάνα, ο Ιούνιος έχει ανακηρυχθεί «Nuclear Family Month», ενώ στη Γιούτα και το Άρκανσο εμφανίζεται ως «Fidelity Month». Στην Αλαμπάμα, η αντίστοιχη διατύπωση είναι «Strong Families Month», με έμφαση στον ρόλο του πατέρα. Στη Φλόριντα, ο Ρον ΝτεΣάντις έχει ανακηρύξει τον Ιούνιο «Faith and Family Month».

Για τους επικριτές αυτών των κινήσεων, η επιλογή του Ιουνίου δεν είναι ουδέτερη. Αντιθέτως, διαβάζεται ως προσπάθεια πολιτικής αντιπαράθεσης με το Pride και ως τρόπος να προβληθεί μια στενή, ετεροκανονική εκδοχή της οικογένειας την ίδια στιγμή που οι ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες διεκδικούν δημόσια ορατότητα.

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Το θέμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, καθώς για πολλούς queer ανθρώπους η πυρηνική οικογένεια υπήρξε συχνά ο πρώτος χώρος απόρριψης, σιωπής ή ομοφοβίας. Στις ΗΠΑ, οι νέοι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι παραμένουν δυσανάλογα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο οικογενειακής αποξένωσης και αστεγίας.

Η κομητεία Φρέσνο είχε ήδη πραγματοποιήσει τις φετινές Pride εκδηλώσεις της στις αρχές Ιουνίου. Η νέα απόφαση, όμως, δείχνει πώς η μάχη γύρω από το Pride στις ΗΠΑ δεν δίνεται μόνο μέσα από μεγάλες εθνικές πολιτικές συγκρούσεις, αλλά και σε τοπικά συμβούλια, ψηφίσματα και συμβολικές κινήσεις που επιχειρούν να ορίσουν ποια οικογένεια αξίζει δημόσια αναγνώριση.

Με στοιχεία από Them