«Mια φορά στα 300 χρόνια»: Ιστορική κακοκαιρία πλήττει την Ταϊλάνδη - Εκτεταμένες πλημμύρες στη χώρα

Πλήθος περιοχών της Ταϊλάνδης αντιμετωπίζουν ιστορικές πλημμύρες, οι οποίες μέχρι τώρα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 33 ανθρώπων.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν πλήξει δέκα επαρχίες στο νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης την τελευταία εβδομάδα, με την πόλη Χατ Γιαϊ, εμπορικό κέντρο στα σύνορα με τη Μαλαισία, να καταγράφει τη σφοδρότερη βροχόπτωση των τελευταίων 300 χρόνων.

Η κατάσταση αποτυπώνεται στα βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτώνται στα social media. Οχήματα και σπίτια οριακά βυθισμένα, ενώ οι απελπισμένοι κάτοικοι περιμένουν διάσωση στις στέγες των σπιτιών τους.

Ωστόσο, οι αδιάκοπες βροχές έχουν πλήξει και γειτονικές χώρες. Στο Βιετνάμ, ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει τους 98 μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ στη Μαλαισία πάνω από 19.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Περισσότερα από 2.000.000 πολίτες στην Ταϊλάνδη έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες, όμως μόλις 13.000 έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια.

Σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης, ο στρατός της χώρας δήλωσε ότι ετοιμάζεται να στείλει ένα αεροπλανοφόρο και μια μικρή αρμάδα 14 πλοίων γεμάτων με προμήθειες, καθώς και κινητές κουζίνες που μπορούν να παρέχουν έως και 3.000 γεύματα ημερησίως.

Ιατρικές ομάδες επάνω στο αεροπλανοφόρο θα το μετατρέψουν σε «πλωτό νοσοκομείο» εάν χρειαστεί, ανέφερε το ναυτικό. Σκάφη, μεγάλα φορτηγά και jet skis έχουν επίσης αναπτυχθεί για την εκκένωση κατοίκων, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Songkhla, όπου βρίσκεται η Χατ Γιαϊ.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι παραμένουν αποκλεισμένοι καθώς η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι δεν έχουν λάβει καθόλου φαγητό ή νερό για μέρες.

