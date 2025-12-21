Μία εβδομάδα μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ: Τα νέα μέτρα που εφαρμόζει η Αυστραλία

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από την τρομοκρατική, αντισημιτική επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, της Αυστραλίας, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Σε κλίμα οδύνης, η Αυστραλία κρατά σήμερα, Κυριακή, Εθνική Ημέρα Περισυλλογής για να αποτίσει ύστατο φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, η ημέρα είναι αφιερωμένη «στην τιμή των θυμάτων της φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης και στην έκφραση αλληλεγγύης προς την εβραϊκή κοινότητα».

Οι πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα κλήθηκαν να ανάψουν ένα κερί στις 18:47 τοπική ώρα, ακριβώς τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση πριν από επτά ημέρες, και να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή. Την ίδια ώρα, οι σημαίες της Αυστραλίας κυματίζουν μεσίστιες σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά κτίρια, ενώ στο Bondi Beach πενθούντες σχημάτισαν έναν «κύκλο ειρήνης», αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα.

Η σημερινή ημέρα συμπίπτει επίσης με την τελευταία ημέρα της Χανουκά, με εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας να καλούν τους Αυστραλούς να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, «για να δείξουν ότι το φως μπορεί πάντα να νικήσει το σκοτάδι».

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Τι αλλάζει στην Αυστραλία

Ο Άντονι Αλμπανέζι, πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ανακοίνωσε ότι διέταξε επανεξέταση της λειτουργίας της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν «τις σωστές αρμοδιότητες, δομές και μηχανισμούς συνεργασίας» για την προστασία των πολιτών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένεται να ενισχύσει τη νομοθεσία κατά της ρητορικής μίσους και να προχωρήσει σε πρόγραμμα επαναγοράς όπλων, ως απάντηση στη μαζική ένοπλη βία.

Μία εβδομάδα μετά το σοκ, η Αυστραλία επιχειρεί να σταθεί ενωμένη, τιμώντας τα θύματα και στέλνοντας μήνυμα ότι ο φόβος και το μίσος δεν θα καθορίσουν την κοινωνία της.

Σίδνεϊ: Τι έχει γίνει γνωστό για την τρομοκρατική επίθεση

Η επίθεση σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της Χανουκά και στόχευσε πιστούς της εβραϊκής κοινότητας.

Οι αρχές αποδίδουν το μακελειό σε πατέρα και γιο, τους Σατζίντ Α. και Ναβίντ Α., εκτιμώντας ότι η ενέργεια είχε κίνητρα που συνδέονται με την ιδεολογία του λεγόμενου «Ισλαμικού Κράτους».

Ο 50χρονος Σατζίντ Α. σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, ενώ ο 24χρονος Ναβίντ Α. τραυματίστηκε, συνελήφθη και αντιμετωπίζει 59 κατηγορίες.

Η επίθεση στο Bondi Beach χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της Αυστραλίας και η φονικότερη ένοπλη επίθεση στη χώρα από το 1996. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με κατηγορίες ότι η κυβέρνηση δεν είχε πράξει αρκετά για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης αντισημιτικής βίας.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle