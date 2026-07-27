Μια εβδομάδα μετά το τέλος του Μουντιάλ: Οι θεωρίες συνωμοσίας και τα fake news για τον τελικό συνεχίζονται

Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από την αυλαία του Μουντιάλ 2026, αλλά τα fake news και οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τη διοργάνωση συνεχίζουν να φουντώνουν.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των αναρτήσεων αφορά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό με 1-0, καθώς και τις αντιπαραθέσεις για την εθνική ομάδα από τη Λατινική Αμερική κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του τουρνουά.

Μία ανάρτηση, η οποία συγκέντρωσε σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές, ισχυρίζεται ότι η FIFA «χρειάζονταν οπωσδήποτε έναν Ευρωπαίο πρωταθλητή». Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσίευση ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ήρθε σε συμφωνία με την UEFA, ώστε να εξασφαλίσει την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία, με αντάλλαγμα τη στήριξη της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας για την επανεκλογή του το 2027.

Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε τον Απρίλιο την υποψηφιότητά του για την προεδρία, διεκδικώντας, εφόσον εκλεγεί, την τέταρτη θητεία του.

Το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση δεν προσκομίζει κανένα απολύτως στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς. Μάλιστα, η ειδική επισήμανση της πλατφόρμας στο κάτω μέρος υπογραμμίζει ότι η Αργεντινή έχασε τον τελικό επειδή δεν πραγματοποίησε ούτε μία τελική προσπάθεια εντός εστίας σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Επιπλέον, περισσότερες από 200 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA έχουν ήδη στηρίξει δημόσια την επανεκλογή του Ινφαντίνο.

Η UEFA έχει έρθει σε σύγκρουση με τη FIFA για αρκετά ζητήματα το τελευταίο διάστημα, όπως η αμφιλεγόμενη απόφαση της διεθνούς ομοσπονδίας να αναστείλει την ποινή μιας αγωνιστικής του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκάν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ασαφές αν θα αποφάσιζε να στηρίξει κάποιον αντίπαλο υποψήφιο απέναντι στον Ινφαντίνο.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι υπήρξε οποιαδήποτε απόπειρα δωροδοκίας ή χειραγώγησης του αποτελέσματος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η διαμάχη για τα Φόκλαντ

Ένας άλλος ισχυρισμός που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αναφέρει ότι η FIFA υποχρέωσε την Αργεντινή είτε να χάσει στον τελικό είτε να αντιμετωπίσει δεκαετή αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αφορμή στάθηκε το πανό που σήκωσαν οι παίκτες της μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, το οποίο έγραφε: «Τα νησιά Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή».

Τα Φόκλαντ αποτελούν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό και βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο εδαφικής αμφισβήτησης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αργεντινής. Το Μπουένος Άιρες εισέβαλε και κατέλαβε το αρχιπέλαγος το 1982, αλλά οι βρετανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο μετά από πόλεμο 74 ημερών.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η FIFA απείλησε την Αργεντινή επειδή «διεκδίκησε τα Φόκλαντ» μέσω του πανό μετά τον αγώνα με την Αγγλία. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η FIFA διερευνά το περιστατικό, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη τιμωρία μέχρι στιγμής.

Το Άρθρο 34.3 των κανονισμών του Παγκοσμίου Κυπέλλου απαγορεύει τη προβολή πολιτικών μηνυμάτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη οποιουδήποτε αγώνα.

Υπάρχει μάλιστα προηγούμενο τιμωρίας ποδοσφαιριστών για παραβίαση αυτού του κανόνα: η UEFA είχε τιμωρήσει με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής τους Ισπανούς Άλβαρο Μοράτα και Ρόντρι, όταν φώναξαν το σύνθημα «Το Γιβραλτάρ είναι ισπανικό» κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Euro 2024 απέναντι στην Αγγλία.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει επιβληθεί καμία ανάλογη ποινή στην Αργεντινή ή στους παίκτες της για τις δικές τους πολιτικές τοποθετήσεις.

Ισχυρισμοί για απειλές στις οικογένειες των παικτών της Αργεντινής

Μία ακόμα θεωρία συνωμοσίας υποστηρίζει ότι οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής και οι οικογένειές τους δέχθηκαν απειλές πριν από τον τελικό του Μουντιάλ. Ως «απόδειξη» χρησιμοποιείται ένα βίντεο που δείχνει τον αρχηγό Λιονέλ Μέσι να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του πριν από τη σέντρα.

«Ας μείνουμε ήρεμοι», ακούγεται να λέει ο Μέσι στο βίντεο. «Ας τα ξεχάσουμε όλα κι ας συγκεντρωθούμε μόνο στο παιχνίδι».

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονται ότι η ατάκα αυτή αποδεικνύει πως προσπαθούσε να ηρεμήσει τους συμπαίκτες του μετά από απειλές που δέχθηκαν για να στήσουν το ματς.

Ωστόσο, παρακολουθώντας ολόκληρο το βίντεο, γίνεται σαφές ότι ο Μέσι λέει επίσης φράσεις όπως: «Πάμε Νίκο, θα τα δώσεις όλα σε όλο το παιχνίδι» και «Σήμερα είναι η μέρα μου, σήμερα θα γράψουμε ιστορία», γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πρόθεσή του ήταν να μπει στο γήπεδο και να τα δώσει όλα για τη νίκη.

Ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, απέρριψε κατηγορηματικά αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, ενώ ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Κλάουντιο Τάπια, κάλεσε τον κόσμο να μην πιστεύει «ψέματα», τονίζοντας ότι η Ισπανία άξια κατέκτησε το κύπελλο.

Τέλος, ο πατέρας του Αλέξις Μακ Άλιστερ, μέσου της εθνικής Αργεντινής, ξεκαθάρισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι δεν δέχθηκε καμία απειλή.

Με πληροφορίες από Euronews

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