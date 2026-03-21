Μια διαφορετική επίδειξη μόδας στο Βουκουρέστι για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Δεκάδες άτομα με σύνδρομο Down περπάτησαν στην πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο Βουκουρέστι, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου.

Η εκδήλωση SEEN Anonymous Seamstresses Gala φιλοξενήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Romexpo και συγκέντρωσε δημιουργούς μόδας από όλη τη Ρουμανία, οι οποίοι σχεδίασαν και έραψαν ρούχα για νέους με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες.

Η πρόεδρος της ένωσης Down Plus Βουκουρεστίου, Γκεοργκέτα Μπουκούρ, δήλωσε ότι 50 δημιουργοί ετοίμασαν από ένα ένδυμα για κάθε συμμετέχοντα χωρίς να τον έχουν συναντήσει ή να έχουν κάνει πρόβα.

«Τα ρούχα δημιουργήθηκαν χωρίς να έχουν δοκιμαστεί», ανέφερε. «Το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι συναντήθηκαν ξανά. Αυτή η εκδήλωση είναι κάτι ξεχωριστό».

Για τη 19χρονη Αντόνια Βοΐκου, που εμφανίστηκε με ένα πράσινο φόρεμα από τούλι και στεφάνι με κόκκινα τριαντάφυλλα, η συμμετοχή ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. «Νιώθω ότι είμαι πάντα κομψή και μου αρέσει να ποζάρω», είπε πριν ανέβει στην πασαρέλα. «Δεν είμαι καθόλου αγχωμένη».

Η συνοδός της, Ντιάνα Νεγκρές, χαρακτήρισε τη στιγμή «μεγάλο βήμα», σημειώνοντας ότι η νεαρή πάντα ονειρευόταν να εμφανιστεί στη σκηνή. «Αυτό ακριβώς της προσφέρει αυτή η εμπειρία», είπε.

Η ιδέα για την επίδειξη ανήκει στην Κριστίνα Μπουκούρ, μία από τις διοργανώτριες, η οποία έχει παιδί με αναπηρία. Όπως εξήγησε, στόχος ήταν τα παιδιά να ζήσουν την εμπειρία της πασαρέλας και της αναγνώρισης από το κοινό. «Χαίρονται πολύ όταν βλέπουν ότι κάποιος τα προσέχει και δημιουργεί κάτι για αυτά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη Ρουμανική Ομοσπονδία Συνδρόμου Down, περίπου 12.000 άτομα στη χώρα ζουν με το σύνδρομο, ενώ παγκοσμίως ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια.

Η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down καθιερώθηκε το 2011 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με στόχο την προώθηση της ισότητας και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης.

Το φετινό θέμα επικεντρώνεται στη μοναξιά. Όπως επισημαίνεται στην επίσημη καμπάνια της ημέρας, πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει δυσανάλογα τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες.

Με πληροφορίες από Associated Press