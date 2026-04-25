Μια βιβλιοθήκη γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια της Γάζας

Δύο Παλαιστίνιοι συγγραφείς, οι Ομάρ Χαμάντ και Ιμπραχίμ Μάσρι, εργάζονται από τα τέλη του 2025 για τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης στην Γάζα, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και πληγμάτων από την ισραηλινή πλευρά.

Η «Βιβλιοθήκη του Φοίνικα (Phoenix Library)» βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Γάζας και, σύμφωνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ανοιχτή από την Τρίτη (21/4).

Ως προς το εγχείρημα, οι συγγραφείς αναφέρουν πως μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Όταν επέστρεψαν, βρήκαν τις κατοικίες τους κατεστραμμένες. Ανάμεσα στα συντρίμμια, κατάφεραν να διασώσουν βιβλία που είχαν επιβιώσει από τους βομβαρδισμούς, τα οποία αποτέλεσαν και τον πρώτο «πυρήνα» της βιβλιοθήκης.

Τι αναφέρουν οι συγγραφείς για την πρωτοβουλία στη Γάζα

Όπως αναφέρει ο Μάσρι σε σχετική καμπάνια χρηματοδότησης, «ανέβηκα πάνω στα ερείπια και έσωσα τα βιβλία μου ένα-ένα, σαν να έσωζα ζωντανές ψυχές. Όταν κράτησα το πρώτο βιβλίο, καλυμμένο με σκόνη, ένιωσα ότι η φωνή μου ήταν πιο δυνατή από την έκρηξη που κατέστρεψε το σπίτι μου. Μπορεί να χάθηκε το σπίτι, όχι όμως το νόημα που είχε».

Η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη. Πέρα από την εύρεση χώρου, οι δύο δημιουργοί ήρθαν αντιμέτωποι με υψηλό κόστος υλικών, κυρίως ξυλείας για ράφια και έπιπλα, καθώς και με περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και διαδίκτυο.

Παρ’ όλα αυτά, η βιβλιοθήκη προχωρά βήμα-βήμα, χάρη σε δωρεές από όλο τον κόσμο και τη δική τους επιμονή. Μέχρι στιγμής, η καμπάνια τους έχει συγκεντρώσει περίπου 110.000 δολάρια, με στόχο τα 140.000.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε μια κοινή ιδέα: την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση. Όπως σημειώνει ο Χαμάντ, η ανάγκη αυτή γεννήθηκε από νεαρή ηλικία, όταν συνειδητοποίησε τους περιορισμούς στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. «Τότε κατάλαβα ότι ήθελα να μάθω όσα επέλεγα εγώ», αναφέρει.

Η «Βιβλιοθήκη του Φοίνικα» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο μάθησης και πολιτισμού, μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να δοκιμάζεται.

Με πληροφορίες από Channel 4 News, The Daily Star