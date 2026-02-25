Μεξικό: Το σπίτι όπου πέρασε τις τελευταίες του ώρες ο «Ελ Μέντσο»

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», πέρασε τις τελευταίες ώρες της ζωής του σε μια πολυτελή βίλα μέσα στο αποκλειστικό Tapalpa Country Club, μια περιφραγμένη κοινότητα εξοχικών κατοικιών στους λόφους της δυτικής πολιτείας Χαλίσκο στο Μεξικό.

Η διώροφη κατοικία στον αριθμό 39, με πέτρινους τοίχους και κεραμοσκεπή, λειτουργούσε ως διακριτικό κρησφύγετο για τον ηγέτη του καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG), ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή μετά από ενέδρα στο δάσος πίσω από το σπίτι.

Οι μεξικανικές αρχές οδηγήθηκαν στο ήσυχο συγκρότημα εξοχικών κατοικιών έπειτα από πληροφορία που συνδεόταν με τη σύντροφό του.

Ακατάστατη κουζίνα, παυσίπονα και καθολικά αγαλματίδια

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το Reuters μέσα από το σπίτι δείχνουν ευρύχωρα δωμάτια με μοντέρνα διακόσμηση και μεγάλα παράθυρα που βλέπουν σε περιποιημένους κήπους. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν κυμαίνονται από κοινά παυσίπονα και φάρμακα έως θρησκευτικά είδη και μια ακατάστατη κουζίνα.

Στον πάγκο της κουζίνας υπήρχαν δοχεία φαγητού, ένα δοχείο με χαλασμένες φράουλες, ένα μπουκάλι σάλτσας σριράτσα, χάρτινα κουτιά γάλακτος και μπουκάλια νερού. Στο πάτωμα βρίσκονταν ένα τελάρο με πατάτες και ένα με ντομάτες.

Σε μια ντουλάπα του υπνοδωματίου υπήρχαν λίγα τακτοποιημένα ρούχα, ενώ σε ένα ράφι βρέθηκαν προϊόντα περιποίησης και αρώματα. Σε ένα συρτάρι υπήρχαν αρκετές συσκευασίες μωρομάντηλων.

Τα ντουλάπια ενός δωματίου ήταν γεμάτα με φάρμακα για διάφορες παθήσεις, όπως ημικρανίες, αϋπνία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και μυκητιάσεις, μαζί με ένα ρόλερ προσώπου. Ένα πανί έφερε το λογότυπο του Mayorquin, ενός πολυτελούς κοσμηματοπωλείου στη Γουαδαλαχάρα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο.

Πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας υπήρχε ένα μικρό κουτί τυλιγμένο με κόκκινη κορδέλα.

Αγαλματίδια καθολικών αγίων ήταν τοποθετημένα σε έναν πρόχειρο βωμό, μεταξύ των οποίων η Παναγία της Γουαδελούπης, προστάτιδα του Μεξικού.

Η βίλα βρίσκεται στην περιοχή Ταπάλπα, γνωστή για τον οικοτουρισμό, τα πευκοδάση και τα εξοχικά σπίτια γύρω από γήπεδο γκολφ και λίμνη.

Κάθε Τρίτη, ένας κηπουρός φρόντιζε τα φυτά στην είσοδο της κοινότητας, ενώ στο βάθος διακρίνονταν φυτείες αγαύης, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της διάσημης μεξικανικής τεκίλας.

Καμένα αυτοκίνητα και φορτηγά βρίσκονταν σε ορισμένους δρόμους γύρω από το συγκρότημα, μετά από επιχείρηση του στρατού την Κυριακή που έμοιαζε με πολιορκία.

Ο Οσεγκέρα προσπάθησε να διαφύγει από τον πίσω κήπο του σπιτιού προς μια δασώδη πλαγιά. Χτυπήθηκε από πυρά κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και υπέκυψε στα τραύματά του ενώ μεταφερόταν αεροπορικώς, σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές.

Παρά την ειδυλλιακή του εικόνα, η Ταπάλπα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη διεθνή κοινότητα. Πριν από δέκα χρόνια, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε επιβάλει κυρώσεις σε αρκετές επιχειρήσεις της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρήματος υπέρ της εγκληματικής οργάνωσης CJNG και του οικονομικού της βραχίονα, Los Cuinis.

