Μεξικό: Πυροβόλησαν influencer ενώ ήταν live στο TikTok

Ο Μεξικανός influencer Σεσάρ Γκαστέλουμ έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς την ώρα που έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Γκαστέλουμ έκανε live μαζί με δύο φίλους του έξω από εστιατόριο στην περιοχή Τρες Ρίος, στη βόρεια πόλη Κουλιακάν. Εκείνη τη στιγμή, τους πλησίασαν δύο επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα και ο ένας τον πυροβόλησε από κοντινή απόσταση.

Ο Γκαστέλουμ είχε πάνω από 500.000 ακόλουθους στο TikTok, δημοσιεύοντας κυρίως κωμικά βίντεο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που δολοφονείται αστέρας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Μεξικό. Μόλις πέρυσι, η 23χρονη Βαλέρια Μάρκες έπεσε νεκρή από πυρά μέσα σε ινστιτούτο ομορφιάς, την ώρα που βρισκόταν επίσης σε live μετάδοση στο TikTok.

Τα ρούχα που μπέρδεψαν τις αρχές

Την ώρα που μετέδιδαν ζωντανά, ο Γκαστέλουμ και οι φίλοι του φορούσαν πορτοκαλί μπουφάν και τσάντες, παρόμοια με τον εξοπλισμό των διανομέων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αμφίεσή τους οδήγησε αρχικά την αστυνομία στο συμπέρασμα ότι το θύμα ήταν ντελιβεράς.

Ωστόσο, οι αρχές ταυτοποίησαν αργότερα την πραγματική του ταυτότητα.

Αστυνομικοί και ιατροδικαστές απέκλεισαν τον χώρο του εγκλήματος, συγκεντρώνοντας κάλυκες και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό στοιχείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, καθώς οι δύο επιβαίνοντες στη μηχανή διέφυγαν από το σημείο. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν ο Γκαστέλουμ είχε δεχθεί απειλές.

Στον λογαριασμό του στο Instagram δημοσίευε συχνά φωτογραφίες από ταξίδια, νυχτερινές εξόδους, αλλά και στιγμιότυπα όπου πόζαρε μπροστά από πολυτελή αυτοκίνητα.

Με πληροφορίες από BBC