Μεξικό: Πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύλληψη του «Ελ Μάγιο» - Η επιχείρηση του FBI

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη σύλληψη του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα Γκαρσία, ενός από τους πιο ισχυρούς βαρόνους των ναρκωτικών στο Μεξικό, νέες πληροφορίες επαναφέρουν στο προσκήνιο τον ρόλο των αμερικάνικων αρχών.

Ο 76χρονος αρχηγός του καρτέλ της Σιναλόα συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από μια επιχείρηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησε ως συνάντηση με υψηλόβαθμους Μεξικανούς πολιτικούς. Όπως έχει υποστηρίξει, παρασύρθηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος από τον Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιο του διαβόητου «Ελ Τσάπο» και στελέχους του ίδιου καρτέλ. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο Τέξας, όπου συνελήφθη από το FBI, τερματίζοντας σχεδόν τέσσερις δεκαετίες διαφυγής από τις αρχές.

Παρότι οι αμερικανικές αρχές είχαν υποστηρίξει εξαρχής ότι δεν συμμετείχαν στην επιχείρηση μεταφοράς του «Ελ Μάγιο» στις ΗΠΑ, δημοσίευμα του μεξικανικού μέσου Pie de Nota υποστηρίζει ότι το FBI είχε ενεργό ρόλο στην επιχείρηση, η οποία φέρεται να είχε την κωδική ονομασία «Operation Air Kings».

If you’ve been following the El Paso Cartel Mormon Mafia cover-up, you know the name Conal Whetten. But the case has exploded in the last 48 hours with developments so seismic it's difficult to cover it all. Here are a few of the current events that change everything.



"El Mayo"… pic.twitter.com/yzquU3r0G4 — FindRichardHalliday (@USArmy_FtBliss) July 14, 2026

Πώς το FBI συνέβαλε στη σύλληψη του «Ελ Μάγιο»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιχείρηση οργανώθηκε από το γραφείο του FBI στο Ελ Πάσο και περιγράφεται ως μια ιδιαίτερα σύνθετη και μυστική αποστολή για τη σύλληψη δύο από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την αντίδραση της μεξικανικής κυβέρνησης, η οποία διερευνά πλέον την αυθεντικότητα των πληροφοριών. Η γενική εισαγγελέας του Μεξικού δήλωσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του FBI, θα πρόκειται για πιθανή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, αλλά και για σοβαρό διπλωματικό ζήτημα μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία υπογράμμισε ότι το βασικό ερώτημα είναι αν παραβιάστηκε η κυριαρχία του Μεξικού.

🚨 #ÚLTIMAHORA | ‘El Jando’, piloto que trasladó a 'El Mayo', fue vinculado al secuestro del capo meses después de su entrega a EU, informa la FGR



📺 La información con @paamvillanueva en #MILENIONoticias pic.twitter.com/TGjIs9XVaG — Milenio (@Milenio) July 15, 2026

Η απάντηση των ΗΠΑ στην εμπλοκή τους

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πλευρά εξακολουθεί να απορρίπτει κάθε ισχυρισμό περί εμπλοκής. Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό, Κεν Σαλαζάρ, επανέλαβε πρόσφατα ότι το αεροσκάφος, ο πιλότος και ολόκληρη η επιχείρηση δεν ανήκαν στις αμερικανικές αρχές.

Ωστόσο, οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν το συγκεκριμένο αεροσκάφος εκτέθηκε σε αεροπορικό μουσείο στο Νέο Μεξικό, συνοδευόμενο από πινακίδα που αναφέρεται στην «Operation Air Kings».

Αναλυτές εκτιμούν ότι, ακόμη κι αν οι νέες πληροφορίες επιβεβαιωθούν, δύσκολα θα προκαλέσουν έκπληξη στο Μεξικό, όπου εδώ και δεκαετίες υπάρχει η πεποίθηση ότι αμερικανικές υπηρεσίες, όπως το FBI, η DEA και η CIA, δραστηριοποιούνται στη χώρα σε επιχειρήσεις κατά των καρτέλ.

Ωστόσο, η υπόθεση αναμένεται να δοκιμάσει εκ νέου τις σχέσεις Ουάσινγκτον και Πόλης του Μεξικού, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το ευαίσθητο ζήτημα της κρατικής κυριαρχίας και της συνεργασίας των δύο χωρών στον πόλεμο κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Με πληροφορίες από The Independent