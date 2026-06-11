Μεξικό: Πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν την παραμονή του Μουντιάλ 2026

Πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν την Τετάρτη στο μεξικανικό κρατίδιο Μιτσοακάν, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε περιοχή που μαστίζεται από τη βία των καρτέλ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά από αγνώστους ενώ περιπολούσαν στην περιοχή Ναουάτσεν, μια ορεινή περιοχή με ισχυρή παρουσία αυτόχθονων κοινοτήτων στο δυτικό Μεξικό.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν μετά το περιστατικό δείχνουν το περιπολικό όχημα των αστυνομικών διάτρητο από δεκάδες σφαίρες.

Το αστυνομικό τμήμα της Μορέλια, πρωτεύουσας του Μιτσοακάν, ανακοίνωσε τα ονόματα των πέντε θυμάτων, ενώ πρώην αξιωματούχοι ασφαλείας και τοπικοί παράγοντες εξέφρασαν δημόσια τα συλλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των νεκρών.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο ταραγμένες περιοχές του Μεξικού, όπου δρα το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά Χαλίσκο (CJNG), μία από τις μεγαλύτερες και πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις της χώρας.

El CJNG habría sido el autor de la emboscada que dejó cinco Estatales muertos y cinco heridos en Nahuatzen, Michoacán, se ha asegurado armamento y dos camionetas (Informacion en el enlace) https://t.co/4C69MT4Aes pic.twitter.com/xX6Alw4Y5D — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) June 11, 2026

Το περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στο Μεξικό, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στη χώρα εν μέσω μιας από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του πλανήτη.

Μεξικό: Η σκιά της βίας πάνω από το Μουντιάλ

Παρά τη διεθνή ανησυχία που προκαλούν περιστατικά όπως αυτό, η κυβέρνηση του Μεξικού επιμένει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στη χώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μεξικό φιλοξενεί τη διοργάνωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με τους πρώτους αγώνες να διεξάγονται σε πόλεις που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα ισχυρότερα καρτέλ.

Ωστόσο, η νέα επίθεση υπενθυμίζει ότι η βία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις μεξικανικές αρχές.

Η πρωτεύουσα του Μιτσοακάν, Μορέλια, βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα τόσο από την Πόλη του Μεξικού όσο και από τη Γουαδαλαχάρα, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης.

Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα παραμένει τεταμένη, ιδιαίτερα μετά τις επιχειρήσεις εναντίον της ηγεσίας του καρτέλ Νέα Γενιά Χαλίσκο.

🚨LLEGAN REFUERZOS A LA MESETA PUREPECHA EN #MICHOACÁN TRAS EL INGRESO DE #SICARIOS COLOMBIANOS AL MANDO DEL TÍO LAKO DEL #CJNG

La Fiscalía del estado confirmó que los comandos armados extranjeros operan como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación para pelear la plaza.… pic.twitter.com/igLNh2euVV — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) May 28, 2026

Στα τέλη Απριλίου, ο μεξικανικός στρατός συνέλαβε τον Αουδίας Φλόρες Σίλβα, γνωστό με το προσωνύμιο «El Jardinero» («Ο Κηπουρός»), ο οποίος θεωρούνταν ένας από τους επικρατέστερους διαδόχους της ηγεσίας του καρτέλ.

Η σύλληψή του ακολούθησε τον θάνατο του ιστορικού αρχηγού της οργάνωσης, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «El Mencho», σε στρατιωτική επιχείρηση τον Φεβρουάριο.

Μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ, αρκετές περιοχές του Μεξικού βρέθηκαν αντιμέτωπες με νέο κύμα βίας, που περιλάμβανε επιθέσεις σε επιχειρήσεις, πυρπολήσεις οχημάτων και αποκλεισμούς δρόμων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι αρχές καλούνται να εγγυηθούν την ασφάλεια εκατομμυρίων επισκεπτών που αναμένονται στη χώρα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, σε μια διοργάνωση που θα βρίσκεται υπό διαρκή διεθνή παρακολούθηση.

Με πληροφορίες από CBS

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μουντιάλ 2026: Το ηχηρό μήνυμα πίσω από τις κονκάρδες των παικτών του Ιράν