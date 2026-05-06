Μεξικό: Ο Γιούτζι, ένα μωρό μαϊμού βρίσκει παρηγοριά σε λούτρινο παιχνίδι

Ο Γιούτζι, μία μαϊμού 6 εβδομάδων στο Μεξικό, ξυπνάει κάθε μέρα αγκαλιασμένος με ένα λούτρινο σκυλάκι.

Πέρα από απλό παιχνίδι, αυτός ο λούτρινος σύντροφος λειτουργεί ως υποκατάστατη μητέρα, αφού το μικροσκοπικό πρωτεύον απορρίφθηκε από τη δική του μητέρα, την Καμάρια, η οποία έγινε για πρώτη φορά μητέρα και δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μητρικό δεσμό με τον Γιούτζι.

Με βάρος μόλις 673 γραμμάρια, ο Γιούτζι αποτελεί την πιο πρόσφατη περίπτωση υποβοηθούμενης ανατροφής στο ζωολογικό κήπο της Γουαδαλαχάρα, στο δυτικό Μεξικό.

Η ιστορία του Γιούτζι έχει τραβήξει την προσοχή του μεξικανικού κοινού, δημιουργώντας παραλληλισμούς με τον Παντς, τον ιαπωνικό μακάκο που έγινε viral στα κοινωνικά μέσα μετά την απορρίψη του από τη μητέρα του και μεγάλωσε αγκαλιασμένος με ένα λούτρινο παιχνίδι.

Σε αντίθεση με τον Παντς, ο Γιούτζι δεν έχει ακόμη έρθει σε φυσική επαφή με άλλα μέλη του είδους του. Περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του μέσα σε ένα κλουβί για πιθήκους στο Κέντρο Ολοκληρωμένης Ιατρικής και Ευημερίας των Ζώων (CIMBA) του ζωολογικού κήπου της Γουαδαλαχάρα, όπου βρίσκεται υπό τη φροντίδα 12 κτηνιάτρων και βιολόγων.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη μεταφορά του Γιούτζι σε ένα περιβάλλον που μοιράζονται 12 άλλες ενήλικες μαϊμούδες και τρία άλλα νεογνά. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα απογαλακτιστεί από τη διατροφή που αποτελείται αποκλειστικά από γάλα και θα αρχίσει μια διατροφή ενηλίκων με φρούτα και λαχανικά, δήλωσε ο κτηνίατρος Ιβάν Ρεϊνόσο Ρουίζ, επικεφαλής του τμήματος πρωτευόντων θηλαστικών στο ζωολογικό κήπο της Γουαδαλαχάρα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί όταν ο Γιούτζι θα είναι περίπου 6 μηνών, είπε.

Μία μαϊμού που αναζητά τη μητρική στοργή σε ένα λούτρινο παιχνίδι

Λίγες ώρες μετά τον τοκετό της, στις 3 Μαρτίου, η Καμάρια άρχισε να επιδεικνύει ασυνήθιστη συμπεριφορά. Δυσκολευόταν να κρατήσει σωστά το πρωτότοκό της, με αποτέλεσμα το μωρό να μην μπορεί να βρει στήριγμα στη μητέρα του.

Αφού διαπίστωσαν το πρόβλημα, οι φροντιστές απομάκρυναν τη μητέρα από το νεογέννητό της, το οποίο ζύγιζε μόλις 443 γραμμάρια και χρειάστηκε να τοποθετηθεί αμέσως σε θερμοκοιτίδα στο CIMBA, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του και να διασφαλιστεί η υγεία του, ανέφερε ο Ρεϊνόσο Ρουίζ.

Αυτή ήταν η αρχή της υποβοηθούμενης ανατροφής του νεογνού, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται συχνά από τους ζωολογικούς κήπους για την προστασία της υγείας και της ανάπτυξης των νεογνών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ένας φροντιστής τον ονόμασε Γιούτζι, από έναν δημοφιλή χαρακτήρα ιαπωνικού μάνγκα.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της ζωής του, ο Γιούτζι βρισκόταν υπό 24ωρη επίβλεψη και τρεφόταν με εμπλουτισμένο γάλα από μπιμπερό.

Από την αρχή, στον Γιούτζι δόθηκε ένα λούτρινο ζωάκι για να τον παρηγορεί. Ο Ρεϊνόσο Ρουίζ εξήγησε ότι το παιχνίδι εκπληρώνει το ρόλο της μητέρας, λειτουργώντας ως η κύρια πηγή ασφάλειας για τον μικρό. Για λόγους υγιεινής, το προσωπικό εναλλάσσει το αρχικό λούτρινο σκυλάκι με δύο άλλα παιχνίδια — έναν αρκούδο και μία μαϊμού — ώστε να εξασφαλίζεται ότι έχει πάντα έναν καθαρό σύντροφο.

Αμφιβολίες για την υποβοηθούμενη ανατροφή του Γιούτζι

Για να τονώσουν την ανάπτυξή του, οι φροντιστές εξόπλισαν το κλουβί του Γιούτζι με μια μικρή αιώρα και σχοινιά. Καθώς άρχισε να παίρνει βάρος και να κοιμάται για μεγαλύτερα διαστήματα, η ομάδα του προσάρμοσε το πρόγραμμα σίτισης του. Ο Γιούτζι λαμβάνει πλέον το πρώτο από τα τέσσερα μπουκάλια της ημέρας στις 7:00 π.μ.

Ενώ οι ιστορίες του Παντς και του Γιούτζι έχουν γίνει δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων αντιτίθενται στην πρακτική της υποβοηθούμενης ανατροφής.

Η Ντιάνα Βαλένθια, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο του φυσικού περιβάλλοντος και ότι τα ζώα «έχουν το δικαίωμα να γεννιούνται, να μεγαλώνουν, να αναπτύσσονται και να πεθαίνουν εκεί όπου ανήκουν».

Απαντώντας σε αυτές τις κριτικές, ο ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά του ζωολογικού κήπου της Γουαδαλαχάρα τόνισε ότι οι σύγχρονοι ζωολογικοί κήποι προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για την προστασία των ειδών από τις παγκόσμιες απειλές.

Είπε ότι η παρέμβαση ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου και ότι ο Γιούτζι πιθανότατα θα είχε πεθάνει στη φύση χωρίς μια «δεύτερη ευκαιρία» για επιβίωση.

Με πληροφορίες από CTV News