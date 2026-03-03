Μεξικό: Ο βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» θάφτηκε σε χρυσό φέρετρο

Ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών στο Μεξικό, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός και ως «Ελ Μέντσο», κηδεύτηκε τη Δευτέρα από την οικογένειά του σε χρυσό φέρετρο.

Ο ηγέτης του καρτέλ πέθανε μετά από τραυματισμό σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των σωματοφυλάκων του και των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων που είχαν αποσταλεί για να τον συλλάβουν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο 59χρονος ιδρυτής του φοβερού καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG) ήταν ο πιο καταζητούμενος άνδρας της χώρας, ενώ οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο θάνατός του προκάλεσε εκτεταμένα βίαια επεισόδια, όπου μέλη του καρτέλ έβαλαν φωτιά σε οχήματα και μπλόκαραν δρόμους σε 20 μεξικανικές πολιτείες.

Μέλη της Εθνικής Φρουράς βγήκαν στους δρόμους για να αποτρέψουν την εκδήλωση νέων επεισοδίων κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Η κηδεία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Πριν από την τελετή, λουλούδια μεταφέρθηκαν στο γραφείο τελετών, μεταξύ των οποίων και ένα σε σχήμα κόκορα, σε αναφορά στην αγάπη του για τις κοκορομαχίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, χρειάστηκαν πέντε φορτηγά για να μεταφέρουν όλα τα λουλούδια στο νεκροταφείο, τα περισσότερα από τα οποία είχαν σταλεί ανώνυμα.

Η νεκρική πομπή συνοδεύτηκε από μια μπάντα που έπαιζε μουσική ranchero και narcocorridos - τραγούδια που υμνούν τους βαρόνους των ναρκωτικών.

Το παραδοσιακό τραγούδι El Muchacho Alegre έπαιξε καθώς το χρυσό φέρετρο του Οσεγκέρα έφτασε σε ένα παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στο νεκροταφείο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά από μια τελετή διάρκειας μιας ώρας, οι πενθούντες - πολλοί από τους οποίους έκρυβαν την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας μάσκες προσώπου - ακολούθησαν το φέρετρο καθώς μεταφερόταν στον τάφο.

Τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν ότι ο τάφος ήταν σχετικά απλός σε σύγκριση με αυτούς άλλων βαρόνων των ναρκωτικών, οι οποίοι συχνά καταλήγουν ως μεγάλα μαυσωλεία.

Με πληροφορίες από BBC