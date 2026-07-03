Μεξικό: Νεκρή εντοπίστηκε δημοσιογράφος που είχε απαχθεί τον Ιούνιο

Νεκρή εντοπίστηκε στο Μεξικό η δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουζμάν, την οποία είχαν απαγάγει στα μέσα Ιουνίου από την οικία της, σύμφωνα με την εισαγγελία της Βέρακρους.

Οι πραγματογνώμονες συμπέραναν πως η σορός που βρέθηκε μέσα σε ένα σπίτι «ανήκε στη δημοσιογράφο», ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η περιφερειακή εισαγγελία.

Η απαγωγή και ο θάνατος της δημοσιογράφου στο Μεξικό

Δύο κουκουλοφόροι απήγαγαν την Γκουζμάν από το σπίτι της, σύμφωνα με τα πλάνα ενός βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος διάρκειας 35 δευτερολέπτων, το οποίο προβλήθηκε στο Μεξικό.

Ένας άνδρας έτρεξε προς την είσοδο της κατοικίας της δημοσιογράφου χτυπώντας την με μια βαριοπούλα, κατόπιν ένας άλλος, που οπλοφορούσε, κατάφερε να την ανοίξει με κλωτσιές. Στη συνέχεια το βίντεο διακόπτεται.

Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη οκτώ ανθρώπων, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών της δημοτικής αστυνομίας που «παρείχαν πόρους, τρόφιμα και μια υλικοτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις της εγκληματικής οργάνωσης», που απήγαγε τη δημοσιογράφο, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η Βέρακρους είναι μία από τις πολιτείες όπου καταγράφονται τα περισσότερα εγκλήματα σε βάρος δημοσιογράφων. Ένας δημοσιογράφος ελεύθερου ρεπορτάζ, ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές, δολοφονήθηκε τον Ιούνιο μέσα σε ένα ταξί.

Η Γκουζμάν είναι η τρίτη κατά σειρά δημοσιογράφος που δολοφονείται στη Βέρακρους το 2026. Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο έπεσε νεκρός από πυρά μέσα σε ένα εστιατόριο.

Το Μεξικό είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για την άσκηση του επαγγέλματος της δημοσιογραφίας, με περισσότερους από 150 επαγγελματίες να έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα. Το 2025, εννέα δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν εκεί, σύμφωνα με την οργάνωση.