Μεξικό: Μία ολόκληρη «πόλη» έχει εξαφανισθεί από το 2007 που κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε όλο το Μεξικό για να αναδείξουν το σοβαρό πρόβλημα των χιλιάδων καταναγκαστικών εξαφανίσεων στη χώρα και να απαιτήσουν μεγαλύτερη δράση από τις αρχές για την αντιμετώπισή τους.

Συγγενείς και φίλοι αγνοουμένων, καθώς και ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, διαδήλωσαν στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, της Γουαδαλαχάρα, της Κόρδοβα και άλλων πόλεων, ζητώντας δικαιοσύνη και πιέζοντας την κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ να συμβάλλει στην ανεύρεση των δικών τους αγαπημένων.

Περισσότερα από 130.000 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα στο Μεξικό. Σχεδόν όλες οι εξαφανίσεις έχουν σημειωθεί μετά το 2007, όταν ο τότε πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν ξεκίνησε τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών». Σε πολλές περιπτώσεις, όσοι εξαφανίστηκαν αναγκάστηκαν να ενταχθούν σε καρτέλ ναρκωτικών ή δολοφονήθηκαν επειδή αντιστάθηκαν.

Η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των πόλεων, πολιτειών και δήμων όπου πραγματοποιήθηκαν οι διαδηλώσεις αποδεικνύει το μέγεθος και το βάθος του προβλήματος των εξαφανίσεων που πλήττει κοινότητες και οικογένειες σε ολόκληρο το Μεξικό.

Συγκεντρώσεις σε όλο το Μεξικό

Από τα νότια, όπως η Οαχάκα, έως τα βόρεια, όπως η Σονόρα και το Ντουράνγκο, ακτιβιστές και συγγενείς αγνοουμένων συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες, κρατώντας πλακάτ με τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους, απαιτώντας από τις αρχές να αναλάβουν ουσιαστική δράση.

Στην Πόλη του Μεξικού, η πορεία προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς κινήθηκε κατά μήκος της κεντρικής αρτηρίας της πρωτεύουσας. Πολλές οικογένειες έχουν σχηματίσει ομάδες αναζήτησης, γνωστές ως «buscadores» (αναζητητές), οι οποίες περιπολούν την ύπαιθρο και τις ερήμους του βόρειου Μεξικού, ακολουθώντας πληροφορίες, συχνά από ίδια τα καρτέλ, σχετικά με πιθανούς μυστικούς τόπους ταφής..

Οι buscadores διεξάγουν τις αναζητήσεις και την ακτιβιστική τους δράση με μεγάλο προσωπικό κίνδυνο. Μετά την πρόσφατη ανακάλυψη, στην πολιτεία της Χαλίσκο, ενός φερόμενου ναρκο-ράντσου από ομάδα αναζήτησης, μερικοί από τους buscadores εξαφανίστηκαν. Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για κρεματόριο στον χώρο.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση ως «ανθρώπινη τραγωδία τεράστιων διαστάσεων». Το Μεξικό βιώνει επίπεδα εξαφανίσεων που ξεπερνούν ακόμα και τις πιο τραγικές περιόδους σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Για παράδειγμα, περίπου 40.000 εξαφανίστηκαν στον 36χρονο εμφύλιο πόλεμο της Γουατεμάλα (που έληξε το 1996) και υπολογίζεται ότι 30.000 εξαφανίστηκαν στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής της δικτατορίας (1976-1983).

Με πληροφορίες από BBC