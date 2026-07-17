Μεξικό: Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών

Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Μεξικού, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρές καταστροφές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 08:48 το πρωί της Παρασκευής, τοπική ώρα, με επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σιουδάδ Ιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας. Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Οι αρχές προειδοποίησαν αρχικά ότι ήταν πιθανό να σημειωθούν κύματα ύψους έως ενός μέτρου σε κοντινές ακτές και κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις παραλίες. Η προειδοποίηση ήρθη περίπου μία ώρα αργότερα, καθώς δεν καταγράφηκε επικίνδυνη μεταβολή της στάθμης της θάλασσας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι. Οι πρώτοι έλεγχοι δεν έδειξαν σοβαρές ζημιές στις πολιτείες Τσιάπας, Ταμπάσκο και Καμπέτσε.

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν πήδηξε από τον δεύτερο όροφο κτιρίου στην Τσιάπας. Σε πολλές περιοχές, κάτοικοι εγκατέλειψαν σπίτια και χώρους εργασίας καθώς τα κτίρια ταλαντεύονταν.

Περισσότεροι από 80 μετασεισμοί καταγράφηκαν τις πρώτες ώρες, με τον ισχυρότερο να φτάνει τους 6,5 βαθμούς.

Η δόνηση προκάλεσε αναστάτωση και στη Γουατεμάλα, όπου κτίρια ταλαντεύτηκαν στην πρωτεύουσα και πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους. Κυβερνητικά κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ οι αρχές άρχισαν ελέγχους για πιθανές ζημιές.

Βίντεο από την περιοχή Σαν Πέδρο Λα Λαγκούνα κατέγραψαν κατολίσθηση την ώρα του σεισμού. Δεν υπήρχαν άμεσα πληροφορίες για θύματα ή εγκλωβισμένους.

«Τρόμαξα πολύ. Κατέβηκα τρέχοντας τις σκάλες, καθώς μένω στον όγδοο όροφο και η δόνηση δεν έλεγε να σταματήσει», είπε στο Reuters ο 29χρονος Αλεξάντερ Βαλντές, κάτοικος της Γουατεμάλας.

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στο Ελ Σαλβαδόρ. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στις χώρες της περιοχής παρέμειναν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών μετασεισμών και κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται στις περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι μετασεισμοί.