Μεξικό: Η πρόεδρος ζητά εξηγήσεις για τον θάνατο Αμερικανών αξιωματούχων σε επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τέσσερις αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων δύο συνδεδεμένοι με την αμερικανική πρεσβεία, σε δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πολιτεία Τσιουάουα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το όχημα στο οποίο επέβαιναν ανετράπη ενώ επέστρεφαν από επιχείρηση για την καταστροφή παράνομων εργαστηρίων που χρησιμοποιούνταν, κατά εκτίμηση, για την παραγωγή ναρκωτικών σε απομακρυσμένη περιοχή. Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο στελέχη ερευνών της πολιτειακής κυβέρνησης και δύο Αμερικανοί εκπαιδευτές που συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Η πρόεδρος δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είχε ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους συνεργασία με ξένες αρχές σε επίπεδο πολιτείας απαιτεί έγκριση από την κεντρική διοίκηση, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα. «Δεν επρόκειτο για επιχείρηση που γνώριζε το συμβούλιο ασφάλειας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ελήφθη από την κυβέρνηση της Τσιουάουα.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, César Jáuregui, δήλωσε ότι η επιχείρηση στόχευε εγκαταστάσεις εγκληματικών ομάδων και είπε ότι η συμμετοχή των Αμερικανών έγινε στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το δυστύχημα.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρέσβης Ronald Johnson εξέφρασε συλλυπητήρια μέσω κοινωνικών δικτύων, χωρίς να διευκρινίσει τον ρόλο των θυμάτων.

Η Σάινμπαουμ υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ περιορίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και δεν περιλαμβάνει κοινές επιχειρήσεις στο έδαφος ή στον αέρα. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και γνωστοποίησε ότι προτίθεται να διευκολύνει συνάντηση του Αμερικανού πρέσβη με τον υπουργό Εξωτερικών του Μεξικού.

Το ζήτημα αναδεικνύει τις ευαισθησίες γύρω από την παρουσία αμερικανικού προσωπικού ασφαλείας στη χώρα, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων από την Ουάσινγκτον για πιο αυστηρή αντιμετώπιση των καρτέλ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ζητήσει από την κυβέρνηση του Μεξικού εντονότερη δράση στον τομέα αυτό, ενώ η αμερικανική πλευρά έχει ενισχύσει τη συνεργασία με χώρες της περιοχής.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται παράλληλα με την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Βόρειας Αμερικής (USMCA) στην Πόλη του Μεξικού, όπου επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο εμπορικός εκπρόσωπος Jamieson Greer, ο οποίος αναμενόταν να συναντηθεί με την πρόεδρο.

Με πληροφορίες από Associated Press