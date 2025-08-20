Μεξικό: Βρήκαν έξι ανθρώπινα κεφάλια στον δρόμο - Μακάβριο μήνυμα συμμοριών

Έξι ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν την Τρίτη σε δρόμο που συνδέει τις πολιτείες Τλαξκάλα και Πουέμπλα, στο κεντρικό Μεξικό, σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών.

Το μακάβριο εύρημα, πρωτοφανές για τη συγκεκριμένη περιοχή, εντοπίστηκε από διερχόμενους αυτοκινητιστές και επιβεβαιώθηκε από την εισαγγελία της Τλαξκάλα, στην οποία βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα.

Την ίδια ημέρα, στην πόλη Κολίμα, στα δυτικά της χώρας, εντοπίστηκαν επίσης ανθρώπινο κρανίο και άλλα λείψανα, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας που επικαλούνται μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα έξι κεφάλια που βρέθηκαν στην Τλαξκάλα ανήκαν σε άνδρες, διευκρίνισε η εισαγγελία μέσω κοινωνικών δικτύων, προσθέτοντας πως έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, στο σημείο βρέθηκε σημείωμα που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες που δραστηριοποιούνται στην κλοπή φυσικού αερίου.

Αν και στις πολιτείες Πουέμπλα και Τλαξκάλα έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν συμμορίες που ασχολούνται με τη διακίνηση ναρκωτικών και καυσίμων, η συγκεκριμένη περιοχή μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχετικά «ανέγγιχτη» από τη βία που μαστίζει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες το βόρειο Μεξικό και τις πολιτείες που βρέχονται από τον Ειρηνικό.

Στις 30 Ιουνίου, στη Σιναλόα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, είχαν βρεθεί 20 πτώματα, εκ των οποίων πέντε αποκεφαλισμένα, γεγονός που είχε σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Από το 2006, όταν ξεκίνησε ο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος «πόλεμος» κατά των ναρκωτικών, στο Μεξικό έχουν καταγραφεί επισήμως πάνω από 450.000 ανθρωποκτονίες και 100.000 εξαφανίσεις, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ