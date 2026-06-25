Μεξικό: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος φιλάθλων του Μουντιάλ - 17 οι τραυματίες

Στους 17 ανέρχονται οι τραυματίες στο Μεξικό, αφού ένα αυτοκίνητο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έπεσε σε συγκεντρωμένους φιλάθλους που πανηγύριζαν τη νίκη της ομώνυνης ομάδας στο Μουντιάλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Κάμπο Σαν Λούκας, όπου εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν βγει στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη της εθνικής Μεξικού επί της Τσεχίας στο περιθώριο του Μουντιάλ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μαύρο αυτοκίνητο να κινείται μέσα στο πλήθος, παρασύροντας ανθρώπους που βρίσκονταν στον δρόμο.

Terrifying moment car ploughs into fans celebrating World Cup win injuring 17https://t.co/fBcVsw1sCJ — The Sun (@TheSun) June 25, 2026

Μεξικό: Υπό διερεύνηση γιατί το αυτοκίνητο έπεσε σε φιλάθλους του Μουντιάλ

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ και ο ίδιος έφερε τραύματα από το περιστατικό.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ανακοίνωσε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν στο Μεξικό, παραμένουν υπό διερεύνηση. Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και πυροσβεστική, ενώ διασώστες μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πρώτες έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν υποστήριξη στις οικογένειες των τραυματιών, όπως μεταδίδουν σχετικά διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του περιστατικού και δεν έχει ακόμη διευκρινίσει εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια ή για τροχαίο δυστύχημα.

Οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί άνοιξαν ξανά στην κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ερευνών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Independent