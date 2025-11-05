Μεξικό: Άνδρας παρενόχλησε την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ σε δημόσια εμφάνιση

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, παρενοχλήθηκε από έναν άνδρα κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής της στην Πόλη του Μεξικού, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο για την έλλειψη ασφαλείας γύρω από την πρόεδρο, όσο και για το εκτεταμένο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη χώρα.

Σε βίντεο που καταγράφηκε την Τρίτη στην Πόλη του Μεξικού, φαίνεται ένας άνδρας, εμφανώς μεθυσμένος, να πλησιάζει την πρόεδρο, να επιχειρεί να τη φιλήσει στον λαιμό και να την αγκαλιάσει από πίσω, τη στιγμή που εκείνη συνομιλούσε με πολίτες στον δρόμο. Η Σέινμπαουμ απομάκρυνε τα χέρια του και γύρισε να τον αντικρίσει, προτού ένας συνεργάτης της μπήκε ανάμεσά τους.

Καθώς ο άνδρας απομακρυνόταν, η πρόεδρος φαίνεται να χαμογελά αμήχανα και να λέει: «Μην ανησυχείτε». Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας συνελήφθη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα συζητήσεων για την έλλειψη προεδρικής ασφάλειας αλλά και για το γεγονός ότι ούτε η ανώτατη πολιτειακή αρχή της χώρας δεν φαίνεται να είναι προστατευμένη από τη σεξουαλική παρενόχληση.

«Ακόμη κι αν είσαι η πρόεδρος, πάντα θα υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να σε αγγίξει», σχολίασε η δημοσιογράφος Καταλίνα Ρουίθ-Ναβάρο από το φεμινιστικό μέσο Volcánicas. «Αν αναρωτιέστε τι σημαίνει πατριαρχία — αυτό είναι».

Κύμα πολιτικής βίας στο Μεξικό

Η υπόθεση ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τη δολοφονία του δημάρχου Κάρλος Αλμπέρτο Μάντσο Ροντρίγκεζ στην πόλη Ουρουαπάν, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας των Νεκρών. Ο δράστης τον πυροβόλησε επτά φορές εξ επαφής, προτού πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Ο Μάντσο Ροντρίγκεζ είχε επανειλημμένα ζητήσει τη στήριξη της Σέινμπαουμ για να αντιμετωπίσει τις εγκληματικές οργανώσεις που δρουν ανεξέλεγκτα στην περιοχή του. Η δολοφονία του θεωρείται ακόμη ένα επεισόδιο στην αλυσίδα της πολιτικής βίας που πλήττει το Μεξικό. Ενδεικτικά, 37 υποψήφιοι σκοτώθηκαν το 2024 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ενώ από την ανάληψη των καθηκόντων της Σέινμπαουμ, έχουν δολοφονηθεί άλλοι δέκα δήμαρχοι.

Το Μεξικό έχει πίσω του μακρά ιστορία πολιτικών δολοφονιών: το 1994, ο υποψήφιος πρόεδρος Λουίς Ντονάλντο Κολοσίο Μουριέτα έπεσε νεκρός από πυρά σε προεκλογική συγκέντρωση, ενώ το 2020 το καρτέλ του Χαλίσκο αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Όμαρ Γκαρσία Χαρφούχ, νυν υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας και στενό συνεργάτη της Σέινμπαουμ.

Η ίδια η Σέινμπαουμ είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό το προηγούμενο έτος, όταν, κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιοδείας στην πολιτεία Τσιάπας, ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα σταμάτησαν το όχημά της ζητώντας να μιλήσει για τη βία στην περιοχή. Τελικά την άφησαν να συνεχίσει, όμως το γεγονός είχε προκαλέσει τότε έντονη ανησυχία.

Ωστόσο, η Σέινμπαουμ έχει διατηρήσει το χαμηλό επίπεδο ασφαλείας που ακολουθούσε και ο προκάτοχός της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ο οποίος συνήθιζε να κυκλοφορεί ανάμεσα στο πλήθος χωρίς μεγάλη αστυνομική παρουσία.

Με πληροφορίες από Guardian