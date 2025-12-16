Μετρό: Εκτός λειτουργίας το «Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο»

Εκτός λειτουργίας τέθηκε το τμήμα του η Γραμμή 3 του Μετρό «Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο».

Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.

«Ουρές» από κόσμο σχηματίζονται στα σημεία αναμονής, όπως έξω από τον σταθμό του Μετρό στο Νομισματοκοπείο. Πολλοί αναζητούν άλλη λύση για να μεταβούν στον προορισμό τους είτε με λεωφορεία είτε με TAXI.

