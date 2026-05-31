Μετεωρίτης που κατευθυνόταν προς τη Γη εξερράγη πάνω από τις βορειοανατολικές ΗΠΑ το Σάββατο, ανακοίνωσε η NASA, προκαλώντας ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν σε ολόκληρη την περιοχή.

Η έκρηξη απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη με περίπου 300 τόνους TNT (τρινιτροτολουόλιο).

Η πύρινη σφαίρα διαλύθηκε πάνω από τη βορειοανατολική Μασαχουσέτη και το νοτιοανατολικό Νιου Χάμσαϊρ λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, σύμφωνα με δήλωση της αναπληρώτριας επικεφαλής ειδήσεων της NASA, Τζένιφερ Ντούρεν, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

A meteor exploded off the coast of Massachusetts on Saturday, producing a loud boom heard across the state and into Rhode Island, with dozens of reports of a fireball seen around 2 p.m. from across the Northeast. pic.twitter.com/UNJG6RjI9L — Breaking911 (@Breaking911) May 31, 2026

A meteor exploded over the waters off Massachusetts on May 30, shaking the region with a loud blast heard across multiple towns. The object entered the atmosphere near Boston's South Shore around 2:11 PM local time. No impact site has been reported yet. pic.twitter.com/j5ilAbjxNv — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 31, 2026

«Η συγκεκριμένη πύρινη σφαίρα δεν συνδεόταν με κάποια ενεργή βροχή διαττόντων. Επρόκειτο για φυσικό αντικείμενο και όχι για επανείσοδο διαστημικών συντριμμιών ή δορυφόρου», ανέφερε.

«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά τη διάλυσή του εκτιμάται ότι ήταν ισοδύναμη με περίπου 300 τόνους TNT, γεγονός που εξηγεί τους ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν στην περιοχή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη NASA, ο μετεωρίτης κινούνταν με ταχύτητα περίπου 75.000 μιλίων την ώρα (πάνω από 120.000 χιλιόμετρα την ώρα) και βρισκόταν σε ύψος περίπου 64 χιλιομέτρων όταν διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα.

Οι κάτοικοι της περιοχής αιφνιδιάστηκαν από τους δυνατούς θορύβους, με χρήστες των κοινωνικών δικτύων να αναφέρουν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές ώστε έτρεμαν ακόμη και τα σπίτια τους.

Με πληροφορίες από Guardian