Μέτε-Μάριτ: Σοβαρά άρρωστη η πριγκίπισσα της Νορβηγίας - Επέστρεψε από την Αυστραλία η κόρη της

Τις σπουδές της στην Αυστραλία διέκοψε προσωρινά η κόρη της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, και επέστρεψε σήμερα στο Όσλο, για να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της, η οποία είναι σοβαρά άρρωστη.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα έφτασε σήμερα στη Νορβηγία, για να συναντήσει τη μητέρα της και πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από μια χρόνια πνευμονική νόσο και της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε πρόσφατα.

Η 52χρονη Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια ασθένεια που προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και την έχει αναγκάσει να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της.

🇳🇴 La princesa Ingrid de Noruega ha regresado temporalmente a su país desde Sídney después de que el príncipe Haakon informara del deterioro del estado de salud de la princesa Mette-Marit. La esposa del heredero al trono, diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, ha… pic.twitter.com/W9aO6d4EiJ — Jose Moreno (@Josemn1_) June 2, 2026

Μέτε-Μάριτ: Επιστρέφει στη Νορβηγία και ο σύζυγός της

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, θα αναχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή σήμερα.

«Είμαστε μια οικογένεια στην οποία όλοι μετράνε, οπότε αντλούμε δύναμη από το να βρισκόμαστε και να είμαστε μαζί», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Τόκιο.

«Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, η κατάσταση της πριγκίπισσας είναι σοβαρή», πρόσθεσε. Το Παλάτι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η Μέτε-Μάριτ ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση.

La famille royale de Norvège a les yeux rivés sur la santé de Mette-Marit depuis que son état s’est dégradé. Son mari Haakon et sa fille Ingrid Alexandra ont interrompu leurs programmes respectifs pour se réunir à son chevet. https://t.co/Ao2ZTt6lTB — Paris Match (@ParisMatch) June 2, 2026

Μέτε-Μάριτ: Εμφανίστηκε με εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων εμφανίσεων, η πριγκίπισσα έφερε εξοπλισμό αναπνευστικής υποστήριξης - ρινική κάνουλα συνδεδεμένη με μηχάνημα οξυγόνου.

Εκτός από τα προβλήματα υγείας της, η Μέτε-Μάριτ πέρασε και άλλες δυσκολίες τους τελευταίους μήνες.

Η δημοσιοποίηση εγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιανουαρίου αποκάλυψε την εκτεταμένη και μερικές φορές προσωπική αλληλογραφία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, μεταξύ 2011 και 2014.

Επίσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα προβλήματα του γιου της με τη δικαιοσύνη. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καρπός μιας σχέσης της πριν από τον γάμο της με τον Χάακον το 2001, δικάστηκε νωρίτερα φέτος για βιασμό και επανειλημμένη βία κατά πρώην συντρόφου, κατηγορίες που αρνείται.

Η ετυμηγορία αναμένεται στις 15 Ιουνίου.